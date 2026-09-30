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Броени дни до концерта на Ара Маликян в „Арена Русе"

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Остават броени дни до едно от най-чаканите музикални събития на есента. На 10 октомври /събота/ от 19 ч. виртуозният цигулар Ара Маликян ще завладее сцената на „Арена Русе" с мащабно шоу, което ще съчетае виртуозно изпълнение, силно сценично присъствие и впечатляваща визуална продукция. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Концертът е част от световното му турне „Intruso" /„Натрапникът"/. В него харизматичният цигулар с ливански произход и арменски корени превръща мултикултурната си идентичност, личните си преживявания и спомените от детството в лиричен и бунтарски музикален спектакъл. Чрез емблематичния си стил Ара Маликян изгражда мост между жанровете и културите, като споделя своята специална почит към младежката свобода и себеизразяването.

За безупречното звучене и визуално шоу ще се погрижат първокласни български технически екипи, стоящи зад най-грандиозните продукции на световни и местни звезди в страната и зад граница.

За всички, които все още не са си осигурили място за музикалното шоу, билети продължават да се продават:

онлайн: в платформите Entase и Kupibileti;

на касата на „Арена Русе" - всеки делничен ден от 10:30 до 18:30 ч., както и в деня на концерта;

във всички партньорски каси от мрежата на Kuibileti.

Община Русе кани жителите и гостите на града да станат част от това зрелищно събитие и да се потопят в личната и експлозивна музикална история на Ара Маликян.

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