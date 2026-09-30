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Мирчев за убийството на Филипов: Версията за конфликт трябва да бъде внимателно анализирана

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Ивайло Мирчев Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Имаше конфликт между убития собственик на PIMK Илиян Филипов и Иван Петлешков и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. коментира съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

„Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик и всички произтичащи от това действие на различни компании, на различни лица от сенчестия бизнес, мутри, които през смяна на властта в една или друга посока, са взимали определено отношение", коментира още Мирчев.

Сигналът за убийството на Илиян Филипов е подаден около 1 часа през нощта. Той е прострелян в свой имот в Пловдив. 

Всички изходи на Пловдив са блокирани.Филипов е създател и ръководител на ПИМК - една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството. Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив.

Той е собственик на ФК "Ботев" (Пловдив). Името му е свързано и със строителството на стадион "Христо Ботев", известен като Колежа.

Ивайло Мирчев

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