Съдът потвърди действията на общината за премахване на "Кошарите"

Административен съд – София-град отхвърли искането на „Екогеоинвест" ЕООД да бъдат спрени действията на Столична община по принудителното премахване на незаконния строеж на „Кошарите". Определението на съда е окончателно, посочват от общината.

Дружеството е обжалвало действията по изпълнение на заповедта за премахване и е поискало от съда те да бъдат спрени до решаването на спора. С определение от 29 септември 2026 г. съдът отхвърля това искане.

„Когато започнахме премахването на „Кошарите", казах, че зад подобни казуси има документи, процедури, съдебни дела и сериозни частни интереси. Затова най-важното е общината да си свърши работата докрай – да издаде законосъобразните актове, да ги защити и да ги изпълни. Точно това правим. Продължаваме премахването и ще върнем този терен на парка", заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

През септември 2024 г. общинският строителен контрол установява, че на мястото на съществувалия ресторант се изгражда нова масивна метална конструкция върху стоманобетонова плоча. При проверката не са представени одобрени строителни книжа. Общината издава заповеди за спиране на строителството и за премахване на незаконния строеж. Строителството е принудително спряно още през октомври 2024 г., а заповедта за премахване влиза в сила. Принудителното изпълнение стартира на 28 септември.

Имотът, в който се намира незаконният строеж, е публична общинска собственост с площ 36 976 кв. м и предназначение „за озеленяване". Според общия устройствен план територията е част от лесопарк „Кошарите" и попада в устройствена зона за градски паркове и градини. Така ще бъдат освободени близо половин декар от парка, които могат отново да бъдат възстановени като зелена площ и пространство за посетителите.

По подобен начин общината действа и с автокъща "Капитолия" в Борисовата градина.

„София си връща територии – терен след терен. При „Кошарите" следващата задача е ясна: освободената земя отново да бъде част от парка и да се ползва от хората", заяви Терзиев.