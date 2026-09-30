ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ръст от над 33% на кръводарителите отчете втората ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23650325 www.24chasa.bg

Съдът потвърди действията на общината за премахване на "Кошарите"

Даринка Илиева

[email protected]

972
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Премахването на "Кошарите" продължава. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Административен съд – София-град отхвърли искането на „Екогеоинвест" ЕООД да бъдат спрени действията на Столична община по принудителното премахване на незаконния строеж на „Кошарите". Определението на съда е окончателно, посочват от общината.

Дружеството е обжалвало действията по изпълнение на заповедта за премахване и е поискало от съда те да бъдат спрени до решаването на спора. С определение от 29 септември 2026 г. съдът отхвърля това искане.

„Когато започнахме премахването на „Кошарите", казах, че зад подобни казуси има документи, процедури, съдебни дела и сериозни частни интереси. Затова най-важното е общината да си свърши работата докрай – да издаде законосъобразните актове, да ги защити и да ги изпълни. Точно това правим. Продължаваме премахването и ще върнем този терен на парка", заяви кметът на София Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

През септември 2024 г. общинският строителен контрол установява, че на мястото на съществувалия ресторант се изгражда нова масивна метална конструкция върху стоманобетонова плоча. При проверката не са представени одобрени строителни книжа. Общината издава заповеди за спиране на строителството и за премахване на незаконния строеж. Строителството е принудително спряно още през октомври 2024 г., а заповедта за премахване влиза в сила. Принудителното изпълнение стартира на 28 септември.

Имотът, в който се намира незаконният строеж, е публична общинска собственост с площ 36 976 кв. м и предназначение „за озеленяване". Според общия устройствен план територията е част от лесопарк „Кошарите" и попада в устройствена зона за градски паркове и градини. Така ще бъдат освободени близо половин декар от парка, които могат отново да бъдат възстановени като зелена площ и пространство за посетителите. 

По подобен начин общината действа и с автокъща "Капитолия" в Борисовата градина.

„София си връща територии – терен след терен. При „Кошарите" следващата задача е ясна: освободената земя отново да бъде част от парка и да се ползва от хората", заяви Терзиев.

Премахването на "Кошарите" продължава. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа