Иван Петлешков за убийството на Илиян Филипов: Не използвайте смъртта му за спекулации

В този тежък момент не желая да връщам старите спорове. Но няма да допусна името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще потърся правата си по законов ред.

Това пише във фейсбук Иван Петлешков във връзка с убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив.

Надявам се МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около смъртта на Илиян Филипов, да установят извършителя и да стигнат до всички, които носят отговорност за нея. Семейството му заслужава истина и справедливост, а скръбта им — уважение, пише още той.

"Преди седмица Районният съд в Пловдив постанови решение, с което осъди за клевета Илиян Филипов. Решението на съда е публично достъпно и всеки може да се запознае с него. Това е обстоятелство, което не бива да бъде премълчавано, когато въпросната публикация отново се използва в публичното пространство, допълва той.

Ето целия пост:

Пред смъртта споровете губят значение. Нека проявим уважение към скръбта на близките.

Изразявам своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на Илиян Филипов. Макар да имахме различия и спорове, те губят всякакво значение пред подобна трагедия.

Именно затова призовавам всички медии и политически фигури да проявят отговорност и да не използват смъртта му за спекулации, включително чрез позоваване на негова публикация отпреди повече от година, насочена срещу мен.

Във връзка с тази публикация предприех предвидените от закона действия и заведох дело, за да защитя името си. Преди седмица Районният съд в Пловдив постанови решение, с което осъди за клевета Илиян Филипов. Решението на съда е публично достъпно и всеки може да се запознае с него. Това е обстоятелство, което не бива да бъде премълчавано, когато въпросната публикация отново се използва в публичното пространство.

В този тежък момент не желая да връщам старите спорове. Но няма да допусна името ми да бъде въвличано в спекулации и при необходимост отново ще потърся правата си по законов ред.

Надявам се МВР и прокуратурата да изяснят всички обстоятелства около смъртта на Илиян Филипов, да установят извършителя и да стигнат до всички, които носят отговорност за нея. Семейството му заслужава истина и справедливост, а скръбта им — уважение.

Бизнесменът и президент на ФК „Ботев“ Илиян Филипов беше застрелян около 1 ч. тази нощ в имот в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив пред . Окръжната прокуратура потвърди, че става дума за умишлено убийство, извършено с огнестрелно оръжие.

На място са извършени огледи, разпитват се свидетели и се изземат записи от камери. Извършителят все още се издирва.

"Имаше конфликт между убития собственик на PIMK Илиян Филипов и Иван Петлешков и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана", коментира по-рано днес съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

„Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик и всички произтичащи от това действие на различни компании, на различни лица от сенчестия бизнес, мутри, които през смяна на властта в една или друга посока, са взимали определено отношение", коментира още той.

През март 2025 г. Илиян Филипов се оплака, че е станал жертва на медийна атака от близък до Петлешков.

"Всичко започна, след като подадох официален сигнал с конкретни имена, факти и документи за дейността на Иван Петлешков - човека, който държи Пловдив в страх. Всички го знаят. Имам информация, че се готви покушение срещу мен, организирано от Иван Петлешков. Подал съм официални сигнали", алармира Филипов.

"Движи се с две бронирани коли, водени от пилотка и мотор, върви минимум с петима въоръжени охранители. Контролира полицията в града чрез директни назначения в районните управления", написа по адрес на Петлешков Илиян Филипов. И разказа, че освен политическа Петлешков притежава и медийна власт.

Последваха дела в Районния съд в Пловдив, които Петлешков спечели. Те бяха за клевети, отправени от вече покойния Илиян Филипов.