Тодор Неделев за убития Илиян Филипов: За мен ти не беше просто шеф, а истински приятел

Лидерът на футболния "Ботев" Тодор Неделев се сбогува емоционално със собственика на клуба Илиян Филипов, който бе убит миналата нощ. Любимецът на феновете благодари на Филипов, когото нарича свой приятел. Ето какво пише капитанът на "Ботев":

"Благодаря ти за всичко, което направи за мен и за нашия любим "Ботев"! Ти беше истински ботевист и за теб този клуб не беше просто бизнес, а твоя кауза. Изгради нашият дом Колежа и спаси отбора в най-трудния момент. Даваше всичко от себе си до последно, имаше големи планове и искаше Ботев да е там, където му е мястото... На върха! За мен ти не беше просто шеф, а истински приятел...Един достоен мъж и човек, който винаги спазваше думата си! Ти изпълни моята мечта да се върна в "Ботев," а аз и целият отбор ще дадем всичко от себе си за да изпълним твоята. Ще ми липсват разговорите ни и всички щастливи моменти заедно...Ще те запомня така, винаги усмихнат и с чувство за хумор. Почивай в мир, Бос! Ще ни липсваш...

Съболезнования на семейството и на всички близки.