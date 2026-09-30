Двама загинаха в тежка катастрофа в Прохода на републиката

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Двама души са загинали в тежка катастрофа, станала в Прохода на републиката по-рано в сряда, съобщи БГНЕС.

Инцидентът е станал на изхода на Гурково при 54-ия км - на около километър от града в посока съм Велико Търново. Тежката катастрофа затвори за кратко прохода.

Движението в момента се осъществява двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от полиция.

Това е втора тежка катастрофа за един ден. По-рано в сряда трима души загинаха на пътя Айтос - Дългопол.

От пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора уточниха, че сигналът за катастрофата е подаден днес, сряда, в 14 часа. От свои източници "24 часа" научи, че тирът, участник в инцидента, е с турска регистрация. Жертвите са възрастни мъж и жена, които пътували в лек амтомобил Мицубиши със сливенска регистрация. Лекият автомобил със сливенска регистрация след удара, в него загинаха мъж и жена. Снимка: Ваньо Стоилов

Стана ясно също, че докато трае огледът на местопроизшествието, леките автомобили ще се пренасочват през прохода Шипка, а тежкотоварните ще тлябва да изчакат намясто.

Междувременно от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора разшириха информацията си, като казаха, че по първоначална информация катастрофата е между лек автомобил, управляван от 72-годишен мъж и товарен автомобил, управляван от 46-годишен мъж. На местопроизшествието незабавно е изпратен полицейски екип. Загинали са водачът на лекия автомобил и 66-годишна жена, пътничка в колата му.

Шофьорът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотици с технически средства, отчетени са отрицателни резултати. В РУ-Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора. В момента се извършва оглед на местопроизшествието.