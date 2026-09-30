Ръст от над 33% на кръводарителите отчете втората кампания на БЧК и театъра в Пловдив (Снимки)

Ентусиастите днес бяха повече, имаше опашка

56 души откликнаха на апела за даряване на кръв в съвместната кампания на Българския Червен кръст-Пловдив и Драматичен театър „Н. О. Масалитинов". Така резултатът от нейното второ издание е с 33,3% по-висок от постигнатото в първото издание през миналата година, когато участниците бяха 42-ма. Успешната втора акция се проведе на 29 и 30 септември 2026 г. във фоайето на театъра.

„Според мен количествените резултати не са на първо място. Важно е посланието. Всяка дарена банка кръв е спасен човешки живот", коментира Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив. И допълни, че се надява все повече хора да се присъединяват към подобни инициативи, защото в болниците непрекъснато има недостиг на кръв.

През първи ден желаещи чакаха още преди отварянето на пункта за кръводаряване, организиран от Районния център за трансфузионна хематология. Заради големия интерес на следващия ден беше добавена още една станция за вземане на кръв. Тогава ентусиастите бяха още повече. През повечето време по няколко души стояха на опашка, докато други трима бяха в пункта.

Сред дарителите бяха доброволци на БЧК и на Българския младежки Червен кръст-Пловдив. Млади червенокръстци помагаха и за посрещането на прииждащите граждани.

Някои от участниците бяха редовни кръводарители, други се включваха за първи път. Няколко човека заявиха, че много харесват идеята за благотворителна акция, която подкрепя и хуманна кауза, и културата. Всеки дарител получи покана с две места за спектакъл от репертоара на театъра през месец октомври, когато започва неговият 145-и сезон.

"Вярваме, че когато културата и хуманността се срещнат, се ражда едно силно послание – послание за живот", заяви Таня Георгиева в началото на съвместната инициатива на БЧК-Пловдив и Драматичен театър „Н. О. Масалитинов".