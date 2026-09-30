ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Франция: Масовите депортации в Марсилия през 1943 ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23650732 www.24chasa.bg

За ден 14 шофьори дадоха положителни тестове за алкохол, 5 - за наркотици

2624
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дрегер Снимка: Дима Максимова

През изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000. Освен това двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да карат петима, още толкова пък са отказалите тестване, съобщават от пресцентъра на МВР.

17 364 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20 989 водачи и пътници. Съставени са 4797 фиша и 324 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Дрегер

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа