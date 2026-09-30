За ден 14 шофьори дадоха положителни тестове за алкохол, 5 - за наркотици

През изминалия ден са установени общо 14 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000. Освен това двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да карат петима, още толкова пък са отказалите тестване, съобщават от пресцентъра на МВР.

17 364 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20 989 водачи и пътници. Съставени са 4797 фиша и 324 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.