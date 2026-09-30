ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Франция: Масовите депортации в Марсилия през 1943 ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23650783 www.24chasa.bg

Енчо Керязов търси възможности за повече български спорт в обществените медии

2564
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Министър Енчо Керязов се срещна с представители на обществените медии СНИМКА: ММС

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов търси възможности за по-широко представяне на българския спорт в обществените медии. За целта Керязов проведе среща с представители на СЕМ и обществените медии, съобщават от пресцентъра на спортното министерство.

По време на срещата бе поставен акцент върху нуждата българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития, особено до международни състезания, в които участват български спортисти. Обсъдени бяха възможностите за по-добра координация между институциите, спортните организации и обществените медии при планирането и отразяването на значими спортни прояви.

„Българските спортисти представят страната ни на най-големите международни форуми и е важно хората да имат възможност да ги гледат. Трябва да намерим практично решение, така че повече спортни събития с българско участие да достигат до зрителите чрез обществените медии", заяви министър Керязов.

Спортното ведомство ще продължи да работи за създаване на условия спортните постижения на българските състезатели да бъдат достъпни до възможно най-широка аудитория.

Министър Енчо Керязов се срещна с представители на обществените медии СНИМКА: ММС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа