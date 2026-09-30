Енчо Керязов търси възможности за повече български спорт в обществените медии

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов търси възможности за по-широко представяне на българския спорт в обществените медии. За целта Керязов проведе среща с представители на СЕМ и обществените медии, съобщават от пресцентъра на спортното министерство.

По време на срещата бе поставен акцент върху нуждата българските зрители и слушатели да имат по-лесен достъп до спортни събития, особено до международни състезания, в които участват български спортисти. Обсъдени бяха възможностите за по-добра координация между институциите, спортните организации и обществените медии при планирането и отразяването на значими спортни прояви.

„Българските спортисти представят страната ни на най-големите международни форуми и е важно хората да имат възможност да ги гледат. Трябва да намерим практично решение, така че повече спортни събития с българско участие да достигат до зрителите чрез обществените медии", заяви министър Керязов.

Спортното ведомство ще продължи да работи за създаване на условия спортните постижения на българските състезатели да бъдат достъпни до възможно най-широка аудитория.