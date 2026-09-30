17 цента ще струва хартиената бюлетина за президентския вот

Допълнително всяка ролка, с която ще се заредят машините за гласуване, излиза по 8,60 евро

Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви обществената поръчка за бюлетините, с които ще гласуваме на изборите за президент в края на октомври. По предварителни разчети планът е да има 13 300 000 бюлетини на обща стойност 1 862 000 евро без ДДС (2 234 400 евро с данъка). Де факто бюлетината излиза почти по 17 цента заедно с налога.

Други 504 000 евро без ДДС, или общо 604 800 евро, пък са заделени за хартията за машините. В обществената поръчка са заложени 70 000 ролки, което означава, че бройката излиза по 8,60 евро.

Макар и през обществена поръчка, изпълнителят вече е ясен - в Изборния кодекс е разписано, че изключителните права са за печатницата на Българската народна банка. Според чл. 209, ал. 1 от кодекса "хартиените бюлетини се отпечатват от "Печатница на Българска народна банка" АД, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници". Печатницата трябва да предостави и специализираната хартия с допълнителни защити за отпечатване на контролни разписки от машинното гласуване.

След последните изменения в изборното законодателство депутатите решиха във всички секции с над 300 избиратели задължително да се гласува на машина. Въпреки това хартиените бюлетини не отпадат - те са единствен вариант за т.нар. "малки" секции, както и за подвижните, плюс тези които се разкриват на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления. Всяка секция трябва да е готова да обезпечи и изцяло хартиен вот, ако машината се развали. Затова и бройката хартиени бюлетини е толкова голяма, освен това в нея е заложена и опцията за балотаж, за който ще са нужни 6 650 000 бюлетини.

Всяка хартиена бюлетина ще тежи по 120 гр/м². Хартията за машината пък трябва да отговаря на изискванията на производителя на машините. Миналата седмица на редовния брифинг на ЦИК говорителката на комисията Стоянка Балова увери, че този път хартията за машините ще бъде "значително, доста по-тънка, тъй като няма статут на бюлетина".

Според предварителните планове на 25 октомври в България ще има 9311 секции с машини. Техниката трябва да разпечатва разписки, които ще служат за удостоверение, което да покаже на избирателя как е гласувал, и за правилното отчитане на неговия вот от машината. А в интервю за "24 часа" председателят на ЦК Георги Хорозов подчерта, че отчитането на разписките става съгласно чл. 271 от ИК, където ясно е указано, че след приключване на гласуването секционнната комисия отчита резултатите от машинния вот, като преброява бюлетините от устройствата.

ЦИК вече реши какво се случва ако избирател, който е гласувал на машина не получи цяла разписка след вота си. При подобни случаи няма опция за ново гласуване с хартиена бюлетина. Това важи ако разписката от машината е непълна или дефектно отпечатана, гласи решение на ЦИК от вторник.

Не се допуска и повторно машинно гласуване с цел промяна на вече направения избор. Избирателят може да коригира вота си преди финализирането му - както и досега ще може да се "връща" преди да натисне бутона за разпечатване на разписка, удостоверяваща предпочитанията.

До 11.10.2026 г. включително изпълнителят трябва да достави ролките за секциите за гласуване извън страната до Министерството на външните работи със собствен транспорт. 22 октомври пък е срокът за секциите в страната.