Спешно укрепват бетонови основи на висящия над река довеждащ водопровод за Велико Търново

Областният управител Марин Богомилов огледа подкопаните основи на довеждащия водопровод за Велико Търново. Сигналът е от управителя на ВиК „Йовковци" инж. Росен Найденов. В официално писмо той алармирал за установени проблеми около бетонови основи и съоръжения, по които и под които преминава захранващият водопровод за Велико Търново над река и дере. Проблемите са констатирани след наводненията през първата част на 2026 г., довели до подкопаване и нарушаване на устойчивостта на съоръженията, посочват от областната управа.

Предвидените мерки включват почистване на речното корито и дерето. Належащо е и укрепване на бетоновите основи и съоръжения, за да се гарантира сигурността и безаварийната работа на водопровода.

По време на огледа бяха обсъдени конкретни технически решения и график за изпълнение на дейностите. От страна на ВиК „Йовковци" уверили, че ще бъде изготвен подробен план за изпълнение.

„Видяхме на място, че положението не търпи отлагане. Подкопаните основи са реална заплаха както за съоръженията, така и за сигурността на водоснабдяването на Велико Търново. Областната администрация ще окаже пълно съдействие и ще координира действията, за да бъдат изпълнени укрепващите мероприятия в най-кратки срокове. Не можем да си позволим риск за водоподаването на града", коментира областният управител Марин Богомилов.