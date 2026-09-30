Поискахме петото плащане по ПВУ за 1,8 млрд. евро. ЕК ще го оценява два месеца

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Финално са изпълнени 59 реформи и инвестиции, сред тях новита влакове и проектите за батерии, както 2000 STEM лаборатории във всички училища

Поискахме петото, последно, плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, което е в размер 1,823 млрд. евро. Това става ясно от съобщение на правителството.

Страната ни е финализирала изпълнението на плана, като е отчела последните 59 реформи и инвестиции. Сред тях са отбелязани конструирането на новата Комисия за противодействие на корупцията, въвеждането на тестове за почтеност на държавните служители, подобряване на системата за обществени поръчки, въвеждането на мерки за постигането на по-високо качество на услугата за водоснабдяване и канализация и др.

Според кабинета това се дължи на сериозни усилия за наваксване на забавянията.

Ето и какво е изпълнено като инвестиции:

Изградена е материалната база на цялостната STEM среда в страната – Националния STEM център, три регионални центъра и над 2000 STEM лаборатории във всички действащи училища – държавни и общински. Модернизирани са на над 174 образователни институции, сред които университетски кампуси, професионални училища и училищни общежития, включително новоизградени детски градини и училища.

В сферата на здравеопазването е купено оборудване за над 50 болници – онкологии, педиатрии и изграждане на центрове за мозъчно-съдови заболявания с високо функционално оборудване, реновирани са 25 психиатрични заведения в цялата страна, оборудвани са 100 амбулатории в населени места с ограничен достъп до медицински услуги.

250 домове за възрастни хора и заведения за грижа за лица с увреждания са обновени, предоставени са над 2000 помощни средства на лица с трайни увреждания. Това са инвестициите в социалните грижи.

32 нови електрически мотрисни влака са сред успешно завършилитне проекти. Вложени са европейски средства в изграждането на 3 нови метростанции и закупуването на 8 нови мотриси за метрото в София.

Над 600 000 души от райони с недостатъчно обслужване (включително селски и слабо населени райони) са получили достъп до интернет мрежи с много голям капацитет.

В сектора на енергетиката са реализирани мерки за енергийна ефективност на над 2 млрд. кв. м жилищни сгради, както и над 500 нежилищни и търговски сгради.

Обновено с енергийно ефективно е уличното осветление на над 100 общини.

Свързани към електроенергийната мрежа са над 5000 мегавматчаса батерии и са присъединени близо 1500 мегавата ВЕИ с батерии.

Заключението е, че с инвестиции България е увеличила значително дела на възобновяемата енергия в енергийния си микс и се позиционира като регионален лидер в съхранението й.

След подаденото искане за последното плащане по Плана за въстновяване Европейската комисия ще извърши оценка до два месеца.