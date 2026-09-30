Оставиха в ареста двама, блудствали с 13-годишни момиченца

Районният съд в Лом остави в ареста 67-годишния Д.А. и 76-годишния Л.Л. Съдебното заседания беше на 28 септември, а двамата мъже са обвинени в блудство с две момичета на 13 години.

Според материалите по делото Д. А. е привлечен като обвиняем за две тежки умишлени престъпления. На неустановена дата между 1 и 15 септември тази година в село Долно Церовене той блудствал с двете 13-годишни момичета. Другият обвиняем Л.Л. е бил с него.

Определението на Районен съд – Лом може да се обжалва или протестира с частна жалба или протест в тридневен срок пред Окръжен съд – Монтана. При жалба или протест делото е насрочено за 2 октомври (петък) 2026 г. от 14:00 ч.