Часът "Добродетели и религии" мина на първо четене в комисия

Часът "Добродетели и религии" в училище мина на първо четене в комисията по образование в парламента, след като шестте законопроекта за промени в Закона за предучилищното и училищното образование бяха обсъждани на три дълги заседания.

Консенсусно влиза и езиковата интеграция за децата, които не владеят достатъчно добре български език, преди да постъпят в първи клас. Текстовете се обсъждаха дълго, като в дискусиите се включиха неправителствени организации, родители, учители.

Беше подкрепен и проектът за промени на Елисавета Белобрадова от "Демократична България" , въпреки многото забележки, които получи на днешното заседание. Най-дискутирано беше предложение да се въведе мандатност за училищните директори.

"При последния конкурс за директори 37 училища останаха без избран директор. Мандатността ще намали още повече желаещите да заемат длъжността, като че ли има демонизиране на директорите", коментира Асен Александров, председател на Сружението на директорите в средното образование. Той предлага да има строга атестация, както и курсове за подготовката им преди самия конкурс. Смяната на екипа тормози целия екип, категоричен е Асен Александров.

"Мандатността е хубаво нещо, увеличава отговорността, но има и обратна страна на монетата - губи се опитът, а и голяма част училището ще се управлява от временно изпълняват длъжността. Рискуваме на 4 години 1/3 от системата да изпада в безтегловност", коментира Красимир Вълчев от ГЕРБ. Против мандатността се изказа и Йорданка Фандъкова от ГЕРБ - по-добре е атестация на една или две години, с възможност за освобождаване.

Предложенията детайлно да се обсъдят в работна група, препоръча акад. Николай Денков от "Продължаваме промяната". Ще има работна група, в която детайлно да работим по текстовете, потвърди председателят на комисията Димитър Здравков от "Прогресивна България".