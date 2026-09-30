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Прокуратурата проверява съдия Бояджиев, крещял и заплашвал своя 101-годишен дядо

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Съдията от СРС Боян Бояджиев

Софийска градска прокуратура (СГП) се самосезира по повод медийни публикации и разпространен видеоматериал, отнасящи се до поведението на магистрат спрямо възрастен мъж, съобщиха от държавното обвинение. 

Става дума за съдията Боян Бояджиев от Софийския районен съд, който обижда и заплашва своя 101-годишен дядо инж. Белчо Бояджиев. 

Клипът, на който се чува как съдията,  мята чинии и ругае възрастния човек, беше публикуван в социалните мрежи в сряда. На него се чуват крясъците му :  Няма да обядваш повече, никакъв, обяд, видя ли те на обяд, изхвърлям всичко през балкона. Като ми се правиш на ударен, правиш се на неразбрал, безсрамник. Трябва с шамари да те изкарвам оттук". Поведението на съдията възмути стотици граждани, както и колеги на съдията.  

По случая е образувана прокурорска преписка, която е разпределена на наблюдаващ прокурор на принципа на случайния подбор, казват от прокуратурата. След извършване на проверката ще се прецени дали са налице достатъчно данни за образуване на досъдебно производство, допълват оттам.

Вътрешна проверка извършва и Софийския районен съд, където съдията правораздава в гражданското отделение.   

Съдията от СРС Боян Бояджиев

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