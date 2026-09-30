За 3 г.! Десета рокада в екипа на Терзиев - този път в общественото строителство (Обзор)

По взаимно съгласие зам.-кметът Никола Лютов сдаде поста на Емилиян Георгиев

Нова, десета по ред рокада, по-малко от месец преди да навърши 3 г. начело на София, направи в екипа си кметът Васил Терзиев.

Във вторник по взаимно съгласие постът е освободил зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов. Той бе част от екипа на Терзиев още в началото на мандата му, но първо като зам.-кмет по правните въпроси. После пое временно и общественото строителство, а след административната реформа, инициирана от кмета, остана само с един ресор.

Сега важното направление, което отговаря за подготовката на ключови инфраструктурни обекти, поема Емилиян Георгиев - шеф на общинската дирекция по поддръжка на транспортната инфраструктура. Той наследява Лютов в момент, в който голяма част от подготвените през последните години инфраструктурни проекти преминават към етап на изпълнение.

Освен това кметът Терзиев ще бъде лично ангажиран с реализацията на инвестиционната програма и координацията между направленията, които участват в нея. Става дума за планирания от общината инвестиционен заем за до 367 млн. евро за ключова инфраструктура на града - липсващи участъци от основната пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път, пешеходна и велосипедна инфраструктура.

"Тази инвестиционна програма е един от най-важните ангажименти, които съм поел за последната година от мандата, и ще бъда лично ангажиран с нейното изпълнение. Екипът подготви огромен обем работа и сега той трябва да се превърне в строителство и реална промяна в града. Затова залагам на приемственост – на човек, който познава проектите, системата и екипите и могат да продължат работата без загуба на време. Емилиян е един от тези хора", коментира Терзиев.

От общината не посочват причини за рокадата, а само, че "Лютов оставя завършени обекти и подготвени проекти след близо 3 много интензивни години". По неофициална информация за рокадата се е говорило отдавна, а раздялата между Терзиев и Лютов била "колегиална".

Самият Терзиев обясни, че "няма нищо драматично, кадровите промени са нормален процес и целта е да има по-голяма ефективност в работата на общината и по-бърза реализация на ключовите за града проекти".

"В строителството резултатите рядко идват веднага. Между идеята, проектирането, процедурите и реалното строителство понякога минават години. Затова съм убеден, че работата на Никола ще продължи да се вижда в София още много години напред. Благодаря му за огромния обем работа, за енергията и за всичко, което оставя след себе си", заяви Терзиев.

Лютов пък си тръгвал "с чувство за изпълнен дълг", горд и удовлетворен от проектите, които подготвили и реализирали заедно.

Сред големите обекти, които вече са подготвени, са Източната тангента, булевардите "Рожен", "Пенчо Славейков", "Джеймс Баучер", "Св. Климент Охридски", "Ген. М. Д. Скобелев", "Христо Ботев", разширението на "Ломско шосе", ул. "Челопешко шосе", ул. "Хенрих Ибсен" и пробивът на бул. "Илиянци".

"2027 г. трябва да бъде година на изпълнението. Имаме подготвени проекти, имаме възможност да осигурим необходимото финансиране и имаме хора в администрацията, които познават тази работа. Задачата сега е да ускорим реализацията и хората да виждат резултата в града – в улиците и булевардите, кварталите и публичната инфраструктура", подчерта Терзиев.

Първата рокада в екипа му бе точно в ресор обществено строителство - още през 2024 г. напусна зам.-кметът Иван Матов. През 2025 г. си тръгнаха заместниците на Терзиев по култура и образование Яна Генова, по транспорт Илиян Павлов, по европейски политики Никола Барбутов и по финанси Иван Василев, който е момента е министър на иновациите и дигиталната трансформация. Тази година рокадите продължиха с културата - Благородна Здравкова и екологията - Надежда Бобчева. Две рокади имаше и на поста главен архитект. Първо го напусна арх. Здравко Здравков, а след това - и арх. Богдана Панайотова.