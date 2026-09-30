Евтим Милошев: Връщането на костите на цар Самуил не е търговска сделка

Връщането на костите на цар Самуил не е търговска сделка с Гърция, обяви министърът на туризма Евтим Милошев. Той призова да не бъде въвличан в интерпретациите около случая и подчерта, че става дума за размяна на исторически артефакти между България и Гърция.

"Тази размяна не може да бъде приравнявана на търговска сделка и не може да бъде разглеждано като справедливо или несправедливо - коментира Милошев пред НОВА - Костите на баща ми колко струват? Мога ли да ги разменя срещу нещо? Каква ще бъде цената?

Според него темата трябва да бъде повод за обединение, а не за нови разделения. „Ние като нация можем ли да бъдем единни и да застанем зад общата си памет? Можем ли да имаме поне едно нещо, което да ни събира, а не да ни разединява", каза Евтим Милошев.

Премиерът Румен Радев ще отиде лично до Гърция със спартана, за да получи тленните останки - както на Самуил, така и на цар Гаврил Радомир и други членове на царското семейство, открити в същия саркофаг.

Ние пък ще върнем 48 реликви на съседите. Те са от Светия манастир "Панагия Еикосифониси", Светия манастир "Тимиос Продромос" в Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрити и са били пренесени в София през 1917 г. по време на Първата световна война. Досега те бяха част от колекцията ни и в Националния исторически музей.

Радев покани всички българи на 3 октомври в 12,30 ч, на площад "Батенберг" пред Княжеския дворец, за да посрещнат заедно тленните останки на цар Самуил, който четири десетилетия води титанична битка за съхраняване на българската държава.

Събитието е историческо, защото стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил са още от 1965 г ., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки при изградената от цар Самуил базилика "Свети Ахил" в Малкото Преспанско езеро.