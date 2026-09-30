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Областният управител на Пловдив: Подготовката за изборите върви по график, МВР проверява всеки сигнал

24 часа Пловдив онлайн

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Подготовката за президентските избори в Пловдив върви по план, заяви областният управител Георги Янев.

Следва организирането на приема и разпределението на демо-устройствата и машините за гласуване

Подготовката за изборите за президент на България върви по график в Пловдив, а в полицията се проверява всеки сигнал.  Вече е постигната договореност с Международния панаир за наемането на две палати, в които ще се приемат изборните книжа от секционните избирателни комисии в нощта на изборите. 16 РИК - Пловдив град ще се помещава в палата № 13, а 17 РИК – Пловдив област – в палата № 3. По този начин ще бъде осигурена необходимата логистична площ, отопление, техническо оборудване и санитарно-хигиенни условия за членовете на секционните комисии.

Това съобщи областният управител на Пловдив Георги Янев на среща с началника на отдел "Охранителна полиция" в ОДМВР – Пловдив комисар Красимир Аргиров, гл. инспектор Костадин Спасов и главният секретар на Областната администрация Анджела Костадинова.

Георги Янев уточни, че Областна администрация е създала организация за приемането на машините, бюлетините, протоколите и изборните книжа, които ще започнат поетапно да пристигат в седмиците преди вота.

 Предстои провеждането на координационни срещи с кметовете и секретарите на 18-те общини в областта за уточняване на логистичните графици по места, както и съвместни инспекции на охраняваните от МВР помещения за съхранение на изборните материали. Следващ основен етап по график е организирането на приема и разпределението на демо-устройствата и машините за гласуване, както и разяснителната кампания за гражданите.

Комисар Аргиров информира, че в полицията на този етап няма постъпили сигнали за купуване на гласове или други нерегламентирани изборни практики. Той припомни, че гражданите могат да подават сигнали за нарушения на денонощната телефонна линия на полицията в Пловдив - 032 932 248, на националния спешен тел. 112 или на специализирания имейл  [email protected]

Подготовката за президентските избори в Пловдив върви по план, заяви областният управител Георги Янев.

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