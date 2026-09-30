Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов напуска поста си

На 30 декември изтича предизвестието му

Началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Това значи, че от 30 декември той вече няма да бъде начело на щаба на отбраната.

Това съобщиха за БТА от пресцентъра на министерството на отбраната след запитване.

Адм. Емил Ефтимов е началник на отбраната от 30 март 2020 г. Вторият мандат на Ефтимов като шеф на отбраната започна през 2024 г. и трябваше да продължи до март 2028 г. Той е получил и всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на военното ведомство "Свети Георги".

Преди официално да поеме поста, той бе и временно изпълняващ длъжността през 2017 г. На 22 март 2016 г. е освободен от длъжността директор на дирекция „Сътрудничество и регионална сигурност" в Международния военен секретариат на НАТО в Брюксел. Тогава е и назначен за зам.-началник на отбраната и бива удостоен с висше офицерско звание вицеадмирал.

С указ от 16 януари 2017 г. е назначен за временно изпълняващ началник на отбраната, като е остава на поста почти 2 месеца - от 19 януари до 8 март 2017 г. След това отново се връща на поста зам.-шефския пост. Отново става вр. и.д. началник на отбраната на 27 февруари 2020 г. На 30 март 2020 г. с указ № 75 е освободен като зам.-началник на Щаба на отбраната и официално става титуляр на шефския пост. Тогава е удостоен и със званието адмирал.

Все още са неясни причините за решението му.

В края на ноември миналата година бяха приети промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които бе вписано Ефтимов да може да изкара до край втория си мандат начело на отбраната. Тогава промените бяха върнати наново за гласуване в 51-то Народно събрание, защото тогавашният президент Румен Радев им наложи вето.

Промяната, срещу която Радев възрази, засяга сегашния началник на отбраната адм. Емил Ефтимов. Догодина той навършва възраст за пенсиониране, а предложението за увеличаване на пределната възраст би му позволило да довърши втория си мандат като началник на отбраната до 2028 година.

В момента адм. Ефтимов е на 65 години и по предишните правила трябваше тази година да освободи поста, след като навърши пределната възраст (от 65 години - б.р.).

Емил Ефтимов е роден е на 16 август 1961 г. във Варна, в семейство на потомствен офицер от Военноморските сили. През 1984 г. завършва Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров" във Варна. Военната си кариера започва като командир на щурманска бойна част на фрегата. От 1992 до 1994 г. учи във Военноморската академия на Русия в Санкт Петербург. През 2005 г. завършва Военноморския колеж на САЩ.