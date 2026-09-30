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Министърът на правосъдието Николай Найденов обсъди с посланика на Франция съдебната реформа и двустранното сътрудничество

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Министърът на правосъдието Николай Найденов представи пред посланика на Франция Мари Дюмулен основните приоритети на страната в областта на съдебната реформа. Сред акцентите бяха изборът на нов Висш съдебен съвет, укрепването на антикорупционната система, повишаването на отчетността и ефективността на прокуратурата, както и развитието на електронното правосъдие.

По време на срещата беше обсъдена подготовката на бъдещи законодателни и конституционни промени, насочени към подобряване на работата на съдебната система и гарантиране на нейната независимост. Министър Найденов подчерта необходимостта от устойчиви механизми за функциониране на органите на съдебната власт, по-голяма прозрачност в тяхната дейност и ефективна защита на правата на гражданите.

В разговора беше отделено внимание и на възможностите за задълбочаване на двустранното правно сътрудничество между България и Франция. Двете страни се договориха да насърчават експертния обмен в области като детското правосъдие, превенцията и противодействието на домашното насилие, конфискацията на имущество, борбата с корупцията и организираната престъпност. 

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