Министерство на правосъдието: Новите правила осигуряват защита срещу дела, използвани за сплашване заради участие в обществено значими теми

Защитата ще се прилага и по висящите производства

Парламентът окончателно гласува на второ четене правила за защита срещу делата-шамари, известни и като SLAPP дела. Новото е, че защитата ще се прилага не само занапред, но и по заварените дела, след влизането на закона в сила. Правилата се въвеждат с промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и ще се прилагат по граждански и търговски дела. Проектът бе изготвен в Министерството на правосъдието с участието на съдии, адвокати, преподаватели, правозащитници и внесен от Министерския съвет.

С промените в ГПК напълно се въвеждат изискванията на европейската директива за защита на лицата, ангажирани в публично участие, като законопроектът надхвърля нейните изисквания и предвижда новите правила да важат не само за трансграничните производства, но и за националните дела.

Какво предвиждат правилата накратко: