Велислава Петрова: Присъединяването ни към ОИСР остава основен приоритет

Присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) продължава да бъде основен външнополитически приоритет, каза министърът на външните работи Велислава Петрова пред парламентарната Подкомисия за подпомагане процеса по присъединяване на България към ОИСР. Тя представи актуална информация за напредъка на страната към членство в организацията.

По думите на Петрова членството е възможност България да се присъедини към държавите с работещи институции и законодателство, които осигуряват сигурност на инвеститорите. Тя посочи, че общоприетите в организацията механизми и процедури са доказали ефективността си в други страни, и определи законодателните стандарти на ОИСР като „златния стандарт“, който повишава привлекателността на България за инвестиции.

Според министъра положителните ефекти се усещат още сега, тъй като на потенциалните инвеститори може да бъде представена информация, че страната е в заключителната фаза на процеса на присъединяване. Петрова изрази надежда членството да стане факт възможно най-скоро.

Министерството на външните работи прави всичко възможно да координира процеса, така че оставащите законодателни промени да бъдат приети възможно най-скоро, увери тя. Петрова подчерта, че изпълнителната власт трябва да подготви законопроектите, но Народното събрание има ключова роля за приемането им. Тя изрази увереност, че депутатите ще ги разгледат приоритетно.

След посещението на представители на Секретариата на ОИСР в България през юли е изготвен план за действие по всеки от оставащите законопроекти, посочи министърът. Планът съдържа конкретни срокове за подготовката им, изпращането им на ОИСР и провеждането на обществено обсъждане. По думите ѝ работата се изпълнява съгласно този график.

Към момента са приключили прегледите по присъединяването на България в 19 от 25-те работни групи на ОИСР, съобщи Петрова. Процедурата в Инвестиционния комитет все още не е формално завършена, но българската страна е изпълнила всички свои ангажименти. Очаква се Секретариатът на ОИСР да започне писмена процедура, включително с изготвяне на неформално становище, съобщи БТА.

Оставащите законодателни промени са свързани с препоръки на три комитета в областта на корпоративното управление, публичното управление и политиката за опазване на околната среда. Предстои в Народното събрание да бъдат внесени законопроекти за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия, Закона за съдебната власт и Закона за управление на отпадъците.

Проектът за промени в Закона за публичните предприятия е преминал обществено обсъждане и се очаква да бъде внесен в парламента в началото на октомври след одобрение от Министерския съвет.

Законопроектът за промени в Закона за съдебната власт, изготвен от Министерството на правосъдието, предстои да бъде обсъден в създадената междуведомствена работна група. Целта е възможно най-много бележки да бъдат взети предвид на този етап, за да може последващото обществено обсъждане да приключи възможно най-бързо, обясни Петрова.

Проектът за промени в Закона за управление на отпадъците е изпратен на Европейската комисия на 28 септември за техническа нотификация. Процедурата ще продължи три месеца. След приключването ѝ и получаването на отговор от Комисията законопроектът ще може да бъде внесен в Министерския съвет, а след това и в Народното събрание.

Председателят на подкомисията Александър Иванов заяви, че парламентът има готовност и амбиция да продължи да подпомага присъединяването на България към ОИСР като стратегически приоритет на страната. Той потвърди готовността си да съдейства за разглеждане в съкратени срокове на оставащите законопроекти, свързани с членството.