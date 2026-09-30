Михаела Доцова: Да си преводач е призвание, отдаденост и кауза

Да си преводач не е професия, това е призвание, отдаденост и кауза. Вие не просто предавате думите, но често сте и медиатор, посредник и посланик.

Така се обърна председателят на Народното събрание Михаела Доцова към участниците в Тържествената сесия по повод 30-ата годишнина на Асоциацията на преводачите.

Доцова, която е патрон на годишнината, отбеляза, че преводачите осъзнават колко са важни техните думи, защото чрез тях в историята остават послания, които след хилядолетия ще показват напредъка на човечеството.

Председателят на парламента посочи, че много професии съществуват благодарение на усилията на преводачите. Вие не просто превеждате информация, вие предавате настроението, усещате фината линия, по която върви разговорът, така че да може да се получи най-ползотворният диалог, каза още шефката на парламента. Тя подчерта значението на тяхната работа от осъществяването на дипломатическите дела до реализирането на бизнес проекти и оцени медиаторските усилия, които преводачите полагат в професията си.

От името на всички хора, които осъществяват държавна власт, Ви благодаря за приноса различни нации да се разбират по-добре, хората с различни виждания да намират общи решения, така че да бъдем по-близки без значение къде се намираме по света, заяви Доцова.