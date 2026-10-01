Сезонен скок на зеленчуците, но за домати и краставици надценката е 140% (Графика)

Брашното и оризът по-скъпи от Германия, Франция и Испания

Закуската, брашното, оризът, прясното мляко, олиото и краставиците у нас струват по-скъпо, отколкото в шест други държави – Германия, Испания, Хърватия, Румъния, Франция и Нидерландия. (Виж инфографиката). Освен това цените на тези продукти са над средните в целия ЕС, показва изследване на КНСБ.

С 8,6% са се вдигнали цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, в която влизат 20 хранителни и бензин А-95. Към септември общата ѝ стойност е 62,02 евро, което е с 5 евро повече в сравнение с миналата година, показват данните. С една минимална заплата тя може да се купи 10 пъти, а това ни нарежда на последно място в целия ЕС.

В съседна Румъния тя струва 51,44 евро и хората с тамошната минимална заплата могат да си я позволят 16 пъти. В Хърватия е 54,92 евро и може да бъде купена 19 пъти. В Германия тя е по-скъпа - 68,77 евро, но с минималната заплата там може да бъде напазарувана цели 34 пъти. Най-много пък са поскъпнали краставиците и доматите - с около 50% спрямо миналата година. Цените им през последните седмици се вдигат заради това, че вече се продават извън сезона им. Но надценката при тях пък стига 140%. Скачат и цените на свинското месо, цялото пиле, продължава и плавното увеличение при цената на яйцата.

В повече от половината продукти от малката потребителска кошница има ръст между цената на едро и дребно, независимо дали е в малък, или голям търговски обект, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.

По думите му прясното мляко и краве сиренето в България продължават да са най-скъпи. Пилето е най-скъпо в Сливен с цена от 5,91 евро. Най-ниска е цената в Бургас - 4,87 евро.

Свински бут за 1 кг пък е с най-висока цена от 7,13 евро, а най-евтино е в Монтана. Там се продава на 5,43 евро килото.

Свински кренвирши във Велико Търново се продават за 8,07 евро, а с цели 2 евро по-малко са същите в Габрово.

Горивата влияят върху транспортните фирми – там са нужни допълнителни мерки, каза още той.

Инициативата “Кошница с грижа” не може да компенсира силно завишените и непазарно обосновани надценки, които при някои храни достигат до 146%.

КНСБ настоява да се приложи допълнителен широк набор от целенасочени политики за подпомагане на най-уязвимите групи от обществото. Нужно е в момента да не се допуска нов ръст на инфлацията, предприетите мерки за нас са недостатъчни, каза още Димитров.

Бизнесът няма да вдига цени, защото търсенето е слабо

Първото за тази есен изследване на НСИ за бизнес климата показва, че с изключение на промишлеността в другите сектори на икономиката се засилват песимистичните очаквания. Предприемачите обаче нямат намерение да вдигат цени, защото търсенето е слабо, показват анкетите.

Единствено в промишлеността бизнес климатът леко се подобрява в сравнение с август, което се дължи на осигуреността с поръчки и на очакването, че това ще продължи поне през следващите три месеца.

В строителството бизнес климатът се влошава, и то доста. Освен основната причина - слабото търсене и несигурната среда, мениджърите се оплакват и от закъсняване на плащанията. Към това се добавят и високите цени на материалите.

В търговията на дребно и услугите нагласите също се влошават, защото оценката за продажбите през последните три месеца е лоша. Компаниите не очакват дори за Коледа да има подобрение на оборотите.