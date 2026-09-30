Шофьорка блъсна кола на кръстовище в Пловдив и побягна, намериха я на шопинг в мола

Това ще й коства глоба от 255 евро

Шофьорка удари кола при неправилна маневра на ключовото кръстовище на булевардите "Христо Ботев" и "Найчо Цанов" в Пловдив и вместо да извика полиция, продължи с колата си и впоследствие беше открита на шопинг в мол. Инцидентът е станал на 25 октомври м. г., а след като водачката била издирена по телефона, обяснила, че пазарува и след малко ще се върне на произшествието.

Била глобена с 255 евро и обжалвала санкциите, но те вече са потвърдени от Районния съд в Пловдив. Решението за това може да бъде оспорено пред административните магистрати.