Демерджиев иска проверка жалвал ли се е убитият бизнесмен Филипов в МВР

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Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от бизнесмена Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност.

В официалните регистри на министерството на вътрешните работи информация за такива няма.

По повод тиражирана публично информация от март 2025 г., че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Данни за подобни действия през 2025 година липсват, съобщават от пресцентъра на МВР.

В тази връзка Демерджиев разпореди на главния секретар на МВР да се извърши пълен анализ дали няма неглижиране на важни обстоятелства и данни при действията на органите на реда през 2025 година.

Един е бил стрелецът, убил шефа на ПИМК и "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов. Това става ясно от снимка на мъжа, с която "24 часа" разполага.

Мъжът е висок около 175 см. Носил е черен панталон и сиво горнище, както и качулка. Убил е Филипов с два изстрела. Вторият бил в главата. Причакал го в сграда, която бизнесменът притежавал.

Сигналът за убийството е подаден около 1 часа през нощта.

Филипов е бил прострелян в собствен имот, представляващ къща в района на Гребната база на Пловдив. Цялата зона е отцепена от полиция. Убийството е станало близо до комплекс "Орхидея". Служители на реда разпитват живеещи наоколо.

Филипов е създател и ръководител на ПИМК - една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството. Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив.

Той е собственик на ФК "Ботев" (Пловдив). Името му е свързано и със строителството на стадион "Христо Ботев", известен като Колежа.