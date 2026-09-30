Татяна Дончева: Илиян Филипов е бил свързан с ГЕРБ и ДПС

Убитият Илиян Филипов бил свързан с ГЕРБ и ДПС, включително с Делян Пеевски, а впоследствие и с представители на сегашната власт.

Това разказа в предаването "Лице в лице" Татяна Дончева и определи, че подобни контакти са характерни за българския бизнес.

Филипов беше застрелян в главата в Пловдив в ранните часове на 30 септември. Той бе собственик на най-голямата транспортна компания ПИМК и на футболния клуб "Ботев" (Пловдив). Бил е убит в собствен имот, а Пловдив осъмна заварден от полиция, която издирва извършителя.

„За Пловдив това е много влиятелен човек", каза още Дончева.

Тя посочи, че на този етап не може да каже конкретна версия за убийството, тъй като това е работа на разследващите, но при подобно престъпление не бива да се правят заключение от публикации в социалните мрежи.

Дончева коментира и информацията, че Филипов и негов съдружник са били свързвани с разследване за изчезнали лица и са били задържани за 24 часа. Тя посочи, че тогава техен адвокат е бил настоящият вътрешен министър Иван Демерджиев.

Тя защити професионалната роля на Демерджиев като адвокат и заяви, че самото поемане на защитата на задържан човек не може да бъде основание за обвинения срещу адвоката. По думите ѝ, ако има данни за нарушение на закона или използване на служебни връзки, те трябва да бъдат конкретно посочени.

Дончева е юрист, работила е в Софийската градска прокуратура. Тя е и народен представител в 38-ото, 39-ото, 40-ото и 41-ото НС от БСП. В 45-ото и 46-ото НС е депутат от листата на коалиция „Изправи се! Мутри вън!", преименувала се в XLVI НС на „Изправи се БГ! Ние идваме!".