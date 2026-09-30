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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23652303 www.24chasa.bg

Катастрофа с поръчков "Майбах" край Елена нажежи мрежата

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: I see you КАТ Велико Търново/Pepi Proichev

 Катастрофа с дизайнерски "Майбах" с отличителен регистрационен номер  и  "Голф" стана този следобед край Елена. Ударът е бил лек и има само огънати ламарини, но снимки на посмачкания скъп автомобил светкавично се появиха в социалните мрежи и предизвикаха вълна от коментари. Потребители веднага разконспирираха собственичката - бизнесдама  от Велико Търново. Някои постнаха язвителни забележки за шофьорските умения на  жената. Други пък я защитиха, че всъщност водачът на голфа е предизвикал чукването.

Сред коментарите имаше и загриженост за застрахователите, тъй като ремонтът на скъпото возилому щял да струва в хиляди.

На произшествието е извикана полиция. Обработено е по административен ред.  

Снимка: I see you КАТ Велико Търново/Pepi Proichev

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