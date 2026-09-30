Условна присъда за 63-годишен, купил гласовете на четирима в Лом

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Районният съд в Лом наложи присъда от шест месеца „лишаване от свобода" условно на 63-годишен мъж, който е дал пари на четирима души, за да ги склони да гласуват за определена политическа партия на изборите за народни представители през април, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Монтана.

Мъжът се е признал за виновен в това, че на 19 април 2026 г. в Лом е дал на четирима души парични суми в различен размер с цел да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа партия.

Районният съд е одобрил постигнатото между прокуратурата и защитата споразумение, с което е определено наказание от шест месеца „лишаване от свобода", отложено с тригодишен изпитателен срок. На мъжа не е наложена глоба.

Определението на Районния съд в Лом е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране, съобщава БТА.