Йотова: Ще подпиша указа за освобождаването на посланика ни в ОАЕ

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Вчера разговарях с адм. Ефтимов. Той ме предупреди, че ще има подобен рапорт, коментира тя напускането на началника на отбраната

Най-накрая спокойната му душа ще намери покой в своя дом, каза държавният глава за връщането на останките на цар Самуил в България

Да, ще подпиша указа за освобождаването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Тази съгласувателна процедура мина през мен.

Това заяви президентът Илияна Йотова, след като бе запитана дали посланик Иван Йорданов ще бъде освободен от поста.

Йорданов бе извикан обратно в България на фона на разразилия се спор около твърдения за връзка между фирма, свързана с неговия баща, и финансирането на частни полети на Делян Пеевски. Премиерът Румен Радев поиска дипломатът да бъде отзован.

Самият Йорданов отхвърли твърденията за връзка на него или неговото семейство с полетите на Пеевски. По думите му баща му има дялово участие във фирма, но това не означава участие във финансирането на полетите.

Миналата седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че дружеството на Йорданов е купило самолет за 36 милиона лева, с който е летял Пеевски.

Днес в своя позиция Илиян Йорданов - бащата на посланика ни в ОАЕ, заяви че представляваното от него дружество никога не е участвало в процедури по обществени поръчки, включително свързани с изграждането на мантинели.

"Не познавам г-н Делян Пеевски и никога не съм се срещал с него, като дружеството „Спектрум Еър" ЕАД не е заплащало по никакъв начин негови полети", посочи още той.

За напускането началника на отбраната на адм. Емил Ефтимов

Президентът коментира и напускането на началника на отбраната Емил Ефтимов. По-рано днес стана ясно, че адмиралът е подал рапорт за освобождаване от военна служба.

"Вчера разговарях с адм. Ефтимов. Той ме предупреди, че ще има подобен рапорт", каза Йотова. И обясни, че ще коментира решението му, след като официално се запознае с рапорта и след като отново разговаря с него.

Завръщането на останките на цар Самуил у нас

Относно връщането на останките на цар Самуил в събота, Йотова заяви, че това е значимо събитие за страната и голям успех за родната дипломация.

"Най-накрая спокойната му душа ще намери покой в своя дом. Върна се в любимата си България, която защитаваше с цената на всичко, и заради която загина, виждайки ослепените войници", категорична бе тя.

Радев покани всички българи на 3 октомври в 12,30 ч, на площад "Батенберг" пред Княжеския дворец, за да посрещнат заедно тленните останки на цар Самуил, който четири десетилетия води титанична битка за съхраняване на българската държава.

Събитието е историческо, защото стремежът на България да си върне тленните останки на цар Самуил са още от 1965 г ., когато световноизвестният гръцки археолог проф. Николаос Муцопулос ги открива при разкопки при изградената от цар Самуил базилика "Свети Ахил" в Малкото Преспанско езеро.