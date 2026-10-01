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Втори са младежите ни в доклад на ЕС по употреба на амфетамин, само естонците пред нас (Графика)

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4,3% от младите на възраст между 15 и 34 г. в България са употребявали амфетамини през последната година според най-новия доклад на Агенцията на ЕС за наркотиците (EUDA). Така страната ни се нарежда на второ място сред включените в доклада европейски държави по този показател. “През последната година” означава през 12-те месеца преди съответното национално проучване, а не непременно през календарната 2025 година.

По-висок дял е отчетен единствено в Естония, където 5,1% от младите са употребявали амфетамини през последната година. Непосредствено след България се нарежда Финландия с 4%, а след нея са Нидерландия с 3% и Хърватия с 2,3%.

В долната част на подреждането са Испания, Румъния, Ирландия и Белгия с по 0,8%. В Литва делът е 0,6%, а в Люксембург - 0,3%. Най-ниски стойности са отчетени в Малта и Словакия - едва 0,1%.

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