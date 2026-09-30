Арестуваха заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (Обновена)

Бивш служител на убития тази нощ в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов е бил арестуван преди малко в София във връзка с престъплението. Снимка от ареста на Славчо Мегеров Снимка от ареста на Славчо Мегеров

Мъжът е 51-годишният Славчо Мегеров, научи "24 часа". Редакцията разполага и със снимка на арестувания за убийството на Илиян Филипов.

Мъжът има досие в МВР. Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов. Мегеров е лежал 11 години за убийство. На 19 декември 1992 г. те отишли в нощно заведение в Пловдив. През това време там бил с приятели Илия Генов. Към 2 часа през нощта тримата пребили с ритници и юмруци мъжа. Той издъхнал от раните си. През 1995 г. Окръжният съд в Пловдив изпратил Магеров в затвора за 11 години. Той излиза по-рано за добро поведение. Връща се в Пловдив при родителите си. След няколко по-дребни кражби на 4 януари 2013 година е хванат за обира на пощата в Кърджали. Споразумява се и получава 7 години затвор.

Според източниците на "24 часа" това е мъжът, чиято снимка с качулка и суичър бе разпространена по-рано днес. Тя е извадена от видеокамери в района на убийството на Илиян Филипов в Пловдив.

Филипов бе застрелян с два куршума тази нощ около 1 часа. Бизнесменът е собственик на транспортната компания ПИМК, редица други фирми и футболния клуб "Ботев" от Пловдив. Снимката, по която тази сутрин МВР издирваше вероятният убиец на Илиян Филипов Снимка: 24 часа

Най-малко 3 хиляди души са работели във фирмите на застреляния бизнесмен.

Средносписъчният състав на ПИМК ООД – основната транспортна фирма, притежавана от Филипов, беше 1551 души още през 2021 г. според справка в Търговския регистър. По-нови данни няма, но дейността на фирмата, която се занимава основно с международни превози на товари, постоянно се разширяваше оттогава и би следвало служителите й да са нараснали най-малко до 2 хиляди.

Бизнесът на Илиян Филипов включва обаче интереси в общо над 60 свързани юридически лица, като основните сектори извън автотранспорта са строителната ПИМК Билд, за която работят 700 души. Илиян Филипов

Другата голяма фирма от орбитата на ПИМК е ПИМК Рейл Холдинг – дружество, което оперира като частен железопътен превозвач на товари. Персоналът тук се състои предимно от високоспециализирани кадри (машинисти, диспечери и технически състав) и наброява към момента 80 човека.

Към всичко това трябва да се добави и спортният мениджмънт, свързан с ПФК „Ботев" Пловдив, който е 120 човека, както и множеството по-малки фирми, които вероятно имат по 5-10 служители.

ПИМК ООД определено е най-голямата частна транспортна фирма в България. В отделни години нейните приходи са надхвърляли 120 млн. евро, като чистата печалба варира между 2 и 5 млн. евро годишно.

Създаденият по-късно в годините ПИМК Холдинг Груп АД на практика обединява всички останали бизнеси на Илиян Филипов, като се изключат строителния и железопътния. Холдингът също отчита годишни печалби между 1 и 5 млн. евро, но те идват от дивиденти и от такси за управление, които фирмите му плащат.

Мащабните жилищни и други строителни проекти на ПИМК Билд също носят приходи - средно по около 6-7 млн. евро годишно, само че печалбата е незначителна, а в отделни години дори е на малка загуба, вероятно защото фирмата има големи разходи за придобиване на терени, а и тя е доста по-нова в сравнение с автотранспортната.

Горе-долу същото е финансовото състояние и на железопътната фирма на Илиян Филипов, макар че с нея са свързани най-новите му амбиции. ПИМК Рейл управлява интермодалния терминал в Пловдив и от няколко години развива активно прехвърляне товари от камионите към влаковете, като се прави връзка с турския индустриален град Черкезкьой, който е почти предградие на Истанбул и където са съсредоточени много заводи.

След жп проектите на Филипов е и пускането на частен пътнически влак между София и Пловдив. Фирмата възнамеряваше да участва в търговете за частни пътнически превози, но се отказа в последния момент.

Очаквайте подробности!