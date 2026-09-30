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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23652397 www.24chasa.bg

Арестуваха заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (Обновена)

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Снимка на арестувания за убийството на Илиян Филипов, с която "24 часа" разполага.

Бивш служител на убития тази нощ в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов е бил арестуван преди малко в София във връзка с престъплението.

Снимка от ареста на Славчо Мегеров
Снимка от ареста на Славчо Мегеров
Снимка от ареста на Славчо Мегеров
Снимка от ареста на Славчо Мегеров

Мъжът е 51-годишният Славчо Мегеров, научи "24 часа". Редакцията разполага и със снимка на арестувания за убийството на Илиян Филипов.

Мъжът има досие в МВР. Допреди месеци е бил служител в една от фирмите на Илиян Филипов. Мегеров е лежал 11 години за убийство. На 19 декември 1992 г. те отишли в нощно заведение в Пловдив. През това време там бил с приятели Илия Генов. Към 2 часа през нощта тримата пребили с ритници и юмруци мъжа. Той издъхнал от раните си. През 1995 г. Окръжният съд в Пловдив изпратил Магеров в затвора за 11 години. Той излиза по-рано за добро поведение. Връща се в Пловдив при родителите си. След няколко по-дребни кражби на 4 януари 2013 година е хванат за обира на пощата в Кърджали. Споразумява се и получава 7 години затвор.

Според източниците на "24 часа" това е мъжът, чиято снимка с качулка и суичър бе разпространена по-рано днес. Тя е извадена от видеокамери в района на убийството на Илиян Филипов в Пловдив.

Филипов бе застрелян с два куршума тази нощ около 1 часа. Бизнесменът е собственик на транспортната компания ПИМК, редица други фирми и футболния клуб "Ботев" от Пловдив.

Снимката, по която тази сутрин МВР издирваше вероятният убиец на Илиян Филипов Снимка: 24 часа
Снимката, по която тази сутрин МВР издирваше вероятният убиец на Илиян Филипов Снимка: 24 часа

Най-малко 3 хиляди души са работели във фирмите на застреляния бизнесмен.

Средносписъчният състав на ПИМК ООД – основната транспортна фирма, притежавана от Филипов, беше 1551 души още през 2021 г. според справка в Търговския регистър. По-нови данни няма, но дейността на фирмата, която се занимава основно с международни превози на товари, постоянно се разширяваше оттогава и би следвало служителите й да са нараснали най-малко до 2 хиляди.

Бизнесът на Илиян Филипов включва обаче интереси в общо над 60 свързани юридически лица, като основните сектори извън автотранспорта са строителната ПИМК Билд, за която работят 700 души.

Илиян Филипов
Илиян Филипов

Другата голяма фирма от орбитата на ПИМК е ПИМК Рейл Холдинг – дружество, което оперира като частен железопътен превозвач на товари. Персоналът тук се състои предимно от високоспециализирани кадри (машинисти, диспечери и технически състав) и наброява към момента 80 човека.

Към всичко това трябва да се добави и спортният мениджмънт, свързан с ПФК „Ботев" Пловдив, който е 120 човека, както и множеството по-малки фирми, които вероятно имат по 5-10 служители.

ПИМК ООД определено е най-голямата частна транспортна фирма в България. В отделни години нейните приходи са надхвърляли 120 млн. евро, като чистата печалба варира между 2 и 5 млн. евро годишно.

Създаденият по-късно в годините ПИМК Холдинг Груп АД на практика обединява всички останали бизнеси на Илиян Филипов, като се изключат строителния и железопътния. Холдингът също отчита годишни печалби между 1 и 5 млн. евро, но те идват от дивиденти и от такси за управление, които фирмите му плащат.

Мащабните жилищни и други строителни проекти на ПИМК Билд също носят приходи - средно по около 6-7 млн. евро годишно, само че печалбата е незначителна, а в отделни години дори е на малка загуба, вероятно защото фирмата има големи разходи за придобиване на терени, а и тя е доста по-нова в сравнение с автотранспортната.

Горе-долу същото е финансовото състояние и на железопътната фирма на Илиян Филипов, макар че с нея са свързани най-новите му амбиции. ПИМК Рейл управлява интермодалния терминал в Пловдив и от няколко години развива активно прехвърляне товари от камионите към влаковете, като се прави връзка с турския индустриален град Черкезкьой, който е почти предградие на Истанбул и където са съсредоточени много заводи.

След жп проектите на Филипов е и пускането на частен пътнически влак между София и Пловдив. Фирмата възнамеряваше да участва в търговете за частни пътнически превози, но се отказа в последния момент.

Очаквайте подробности!

Снимка на арестувания за убийството на Илиян Филипов, с която "24 часа" разполага.
Снимка от ареста на Славчо Мегеров
Снимка от ареста на Славчо Мегеров
Снимката, по която тази сутрин МВР издирваше вероятният убиец на Илиян Филипов Снимка: 24 часа
Илиян Филипов

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