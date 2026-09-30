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Вижте саркофага на цар Самуил (Снимка)

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Саркофагът на цар Самуил. Снимка: „Минерали-М“

 Саркофагът на цар Самуил, където ще бъдат поставени костите на българския владетел, вече е готов. 

На 3 октомври 2026 г. България ще посрещне тленните останки на цар Самуил, които Гърция ни връща след дълги междудържавни преговори. В София ще се състои тържествено шествие, с което останките на големия български владетел ще бъдат пренесени до църквата „Света София". В църковната обител те ще бъдат поставени в специален саркофаг.

Саркофагът, който занапред ще съхранява тленните останки на цар Самуил, е дело на велинградската фирма „Минерали-М". 

Надписът върху мраморния саркофаг на цар Самуил гласи: „САМУИЛ В ХРИСТА БОГА ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ", съобщи сайтът tempo.velingrad.com

Гербът върху саркофага е по модела на герба върху пурпурната плащаница от гробницата на цар Самуил, открита през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос в Голямата базилика на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро, днес на територията на Гърция.

Саркофагът на цар Самуил. Снимка: „Минерали-М“

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