От 1 октомври центърът на Пловдив ще е разрешен само за автомобили с висок екологичен клас

Това се отнася за карето между булевардите "Руски", "Цар Борис III Обединител", "Христо Ботев" и "Шести септември" - там със стари возила ще могат да влизат само регистрираните по постоянен адрес, но с ограничение 1 кола на жилище

Предвижда се забраната за "цапащи" МПС да важи от 1 октомври до 30 април всяка година

Още само седмица в абсолютния център на Пловдив ще може да се влиза свободно с т. нар. цапащи коли. От 1 октомври

общината създава зона с ниски емисии

и в карето между булевардите "Руски", "Цар Борис III Обединител", "Христо Ботев" и "Шести септември" ще може да се движат само автомобили с висок екологичен клас.

Карето, което в общината наричат Малък ринг, ще е забранено за автомобили от екологичните групи 1 и 2, което означава бензинови автомобили с първа регистрация в периода 1996–1998 г. и произведени преди 1996-а, и дизелови от периода 2002–2007 г. и по-стари.

"Всеки човек лесно може да провери на сайта на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по годишния технически преглед каква екологична група е колата му и така да разбере дали ограничението се отнася за него", обясни за "24 часа" зам.-кметът по екология Иван Стоянов.

Наредбата за създаване на зони с ниски емисии беше приета още през септември 2025 г. и общината обяви куп обществени поръчки – за поставяне на стълбове, върху които да има камери, засичащи екологичния клас на колата, за хардуер и софтуер, който да управлява системата, и за информационни табели, предупреждаващи водачите за ограничението.

Част от тях обаче зациклиха – конкурсът за внедряване и поддръжка на хардуерно оборудване и софтуер беше прекратен на 26 август по указания на Комисията за защита на конкуренцията и предстои да бъде обявен отново,

комисията още работи по избора на фирма, която да изгради стълбове с камери,

предстои подписването на договор само за информационните табели.

"Табелите вече са отпечатани и ги поставяме. Така че на 1 октомври ще имаме указания на всичките 26 места, от които се влиза в зоната. Те ще са на български и на английски. Камери все още няма да има, но това не означава, че няма да има контрол.

За нарушители ще следят служителите на предприятие "Паркиране и репатриране", които и без това обикалят Малкия ринг, защото той почти целият е синя зона. Те имат устройства, с които могат да проверяват всеки движещ се или паркиран автомобил", допълни Иван Стоянов. Зам.-кметът по екология Иван Стоянов обясни, че контролът над цапащите коли на първо време ще се упражнява от служители на предприятие “Паркиране и репатриране”. СНИМКА: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

В първите дни хората, влезли в зоната с ниски емисии със стари коли,

ще бъдат предупреждавани лично или по телефона, че това е забранено,

глоби ще се налагат, когато всички се информират за новия ред. Санкциите ще са от 25,56 евро (равностойността на 50 лв.) до 511, 29 евро (1000 лв.).

"Изпратили сме уведомления за въвеждане на забраната до всички общини в България, защото в Пловдив има много туристи. А за хората, които живеят в зоната между четирите булеварда, сме изискали справка от дирекция "Местни данъци и такси" колко коли притежават от ниските екологични класове 1 и 2 и също ще ги предупредим", обясни зам.-кметът по екология.

За живеещите в Малкия ринг има изключение – ще могат да излизат и стигат до домовете си и с цапаща кола, но само по една на домакинство, и то ако хората са регистрирани там по постоянен адрес. За целта те трябва да подадат заявление за пропуск в "Паркиране и репатриране", като приложат документ за собственост, право на ползване или договор за наем на жилището, свидетелство за регистрация на автомобила и за валиден годишен технически преглед.

Ако човек ползва чужда кола в Малкия ринг, ще трябва да докаже правното основание за това. Издадените пропуски ще важат за срок от 1 година.

Ограничението за влизане в зоната с ниски емисии

няма да важи за превозни средства със специален режим на движение,

каквито са линейките и пожарните автомобили, автобусите за обществен превоз и колите, с които се придвижват трудноподвижни хора и се обслужва домашният социален патронаж.

Изключения ще се правят и за ретроавтомобилите, а колите, за чиято екологична категория не са налице данни, няма да се броят за нарушители.

"Когато бъдат поставени стълбовете с камерите и бъдат внедрени хардуерът и софтуерът, вече няма да се налага да контролират и инкасаторите от "Паркиране и репатриране". Всичко ще става автоматично – засичане на регистрационния номер на колата, проверка коя екологична група е тя и издаване на наказателно постановление, ако не отговаря на изискванията", описа Иван Стоянов.

Предвижда се забраната да важи не целогодишно, а за периода от 1 октомври до 30 април всяка година.

А след 1 година – от 1 октомври 2027-а същата забрана ще бъде въведена в т.нар. Голям ринг – по-обширната зона,

заключена между булевардите "Копривщица", "Източен", "Христо Ботев" и "България". Всичко това се прави като част от мерките за подобряване на качеството на въздуха в Пловдив.

Другите са извършващата се от години подмяна на печките на дърва и въглища с екологични уреди за отопление и превръщането на калните петна в зелени пространства.