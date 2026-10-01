Всеки четвърти е над 65 г. и живее на село с 504 евро пенсия

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545 хил. възрастни у нас са в риск от бедност или социално изключване

Над 86% от българските пенсионери страдат от хронично заболяване, чувстват се по-самотни от европейските

Всеки четвърти българин е над 65 г., сочи националната статистика в днешния Световен ден на възрастните хора.

Жена, която живее на село в Северозапада и получава средна пенсия от 444 евро - такъв профил очертава осреднените данни. Най-често боледува от сърдечносъдови заболявания, високо кръвно или диабет.

24,6% от хората над 65 г. у нас са в риск от бедност - близо 380 хил. При жените делът е 26,8%, а при мъжете - 21,2.

Ако към тях се прибави и делът на тези в риск от социално изключване, то процентът вече е 35,3%, или 545 хил. души. 18,8% изпитват материални и социални лишения.

Най-застаряващо е населението във Видин - 31,6%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Картината не е по-различна и в Смолян - 31,1%. В Габрово пък то се явявя 30,8%. Най-нисък е делът на старите хора в столицата - 19,2%.

Средната продължителност на живота при мъжете е 72,2 години, а при жените е 79,6 г. А средната пенсия е 594 евро.

Поглед към получаваните пенсии показва разлика от 147,48 евро средно между сумите на мъжете и жените. През септември средната лична пенсия на мъжете е 591,71 евро, докато пенсионерките са с 444,23 евро. Разликата е нараснала със 7,48 евро, или с около 5,34% спрямо 2025 г., става ясно от онлайн статистиката на Националния осигурителен институт (НОИ).

Най-голяма е разликата между двата пола при военните и полицаите - 248,37 евро. Мъжете под пагон вземат средно 1044,92 евро, а жените - 796,55 евро.

Най-малката пък е при инвалидните пенсии - 35,19 евро.

Тук отново има регионални различия. Най-голяма е ножицата между пенсиите на мъжете и жените в Стара Загора - 214,93 евро, където мъжете получават средна пенсия от 667,12 евро, а жените - 452,19 евро. Следва Перник с разлика от 213,39 евро и Бургас с 205,48 евро.

Най-малка е разликата в Силистра - едва 64,83 евро. Там средната пенсия на мъжете е 449,19 евро, а на жените е 384,36 евро, показва разреза по области в онлайн справката на НОИ. Жените живеят седем години по-дълго от мъжете. Снимка: 24 часа

Ако направим разбивка по възраст, то най-голяма е разликата при пенсионерите над 80 години. Тук ножицата е 227,23 евро.

Мъжете у нас получават пенсия средно 18,9 години, а жените я вземат 24,9 г. 120 800 души над 65 години продължават да работят.

5213 медицински сестри са над 65 г., а 2580 са учителите.

Самотата е едно от най-сериозните социални предизвикателства пред възрастните. 61% от домакинствата с 1 човек са от хора над 65 г. Самотата в случая не се измерва с броя на социалните контакти, а зависи от наличието на близки.

Според анализ на Министерството на труда и социалната политика възрастните хора в България по-често съобщават за чувство на самота в сравнение със средното за Европейския съюз. Причините са ограничени възможности за социална активност, еднообразие в ежедневието и недостатъчно участие в обществения живот. На този фон у нас все пак бяха ремонтирани всички 81 държавни дома за възрастни хора. Там има места за 5700 възрастни. Изградиха се и 254 нови социални услуги за тях.

59,7% от хората на 75-89 години в България никога през живота си не са използвали интернет

86,5% от тези на 65 и повече години имат продължително (хронично) заболяване или здравен проблем. Повече от едно има при 43% при мъжете, при жените делът е още по-голям - 55%.