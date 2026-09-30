Петър Стоянов отново с представител на фамилията Клинтън 27 г. след визитата на US президента у нас

Преди 27 години, през ноември 1999 г., Челси Клинтън, дъщерята на Бил Клинтън дойде с баща си в България за визитата на американския президент у нас по покана на тогавашния наш държавен глава Петър Стоянов.

Преди дни Стоянов се видя с Челси Клинтън в Ню Йорк. Двамата бяха докладчици в организирана от Нюйоркския Харвард клуб дискусия на тема „Възстановяване на доверието, сътрудничеството и глобалната стабилност за едно споделено бъдеще“ – събитие, в което Петър Стоянов е ежегоден участник.

Преди 28 години впрочем Бил Клинтън покани Петър Стоянов да участва заедно с него, британския премиер Тони Блеър и председателя на Европейската комисия Романо Проди като основни оратори в конференция, организирана от Нюйоркския университет – безпрецедентен жест към български държавен глава и страната ни.

