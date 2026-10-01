Безплатен интернет покри улиците в пешеходната зона на Стария Несебър

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Тази услуга улеснява ежедневието на нашите съграждани, а и надгражда туристическия продукт, казва кметът Николай Димитров

Вече 10-ина години общината популяризира историческите си богатства и природни дадености чрез 3D прожекционни системи, които дават информация за знакови паметници

Безплатен интернет може да се ползва в пешеходната зона на Стария Несебър.

Свободният достъп бе изграден в сътрудничество на общината с мобилните оператори А1 и А1 Тowers, които специално са изградили обществена Wi-Fi мрежа за едно от най-популярните кътчето по нашето Черноморие.

Устройствата, които предоставят възможност за Wi-Fi свързаност, са

монтирани върху част от лампите от уличното осветление

по калдъръмените улички и обществените зони на полуострова. Те са с обхват от над 100 метра, като всяко може да се използва от 500 потребители едновременно. Обхватът и скоростта на интернет връзката зависят от атмосферните условия и видимостта, обясниха от кметството.

Свободният достъп до интернет позволява на посетителите в Стария град, който е под закрилата на ЮНЕСКО, да видят на телефона си специална страница на община Несебър, чрез която да се включат към зоната със свободен достъп до Wi-Fi мрежата.

"Осигуряването на свободен достъп до качествена интернет връзка в историческата част на града е важна стъпка от нашата стратегия за модернизация на градската среда. Тази услуга улеснява всекидневието на нашите съграждани и в същото време надгражда туристическия продукт, с предоставянето на бърза и удобна комуникация на многобройните ни гости, докато те се докосват до богатото културно наследство на Стария град", коментира кметът на Несебър Николай Димитров.

Той е категоричен, че ползотворното сътрудничество с бизнеса и водещите технологични компании е ключово за внедряването на иновации, които

превръщат Несебър в град, където хилядолетното наследство съжителства с нови технологии

в пълна хармония. През последните години те навлизат в различни направления на обществено-икономическия живот на Несебър. През 2020 г. общината в партньорство с международен екип, специалисти от Националния исторически музей и Музея за национална история и археология в Констанца, Румъния, стартираха проект за дигитализация на културните ценности в нов онлайн портал. За целта бе закупено специализирано 3D статично и мобилно оборудване, което даде възможност за още по-голямо популяризиране на несебърските артефакти и старини. Кметът на Несебър Николай Димитров

Уебплатформата включва отделни секции за съхранение на информация: интегрирана библиотечна система, цифрова библиотека за описание и представяне на библиографски, фото-, аудио-, видеоданни, програма за представяне на 3D модели на културни ценности и цифрова колекция от стари карти на Черноморския регион с Web-ГИС за георефериране на представените обекти. Освен за реализацията на местни проекти в Несебър устройството бе използвано впоследствие и за сканиране на археологически останки в Южна Румъния.

Още през 2017 г. общината започна да популяризира своите исторически богатства и природни дадености по нов атрактивен начин с цел да привлича целогодишно туристи. По улиците на черноморския град тогава бяха монтирани 3D прожекционни системи, които дават информация за знакови паметници. Всички обществени пространства в Стария град ще бъдат покрити.

През 2018 г. кметът Николай Димитров даде старт от село Гюльовца за безплатни курсове по селата за придобиване на компютърни умения от пенсионерите.

Тази година община Несебър взе решение да

въведе и единна електронна система за прием в детските градини

и училищата, която ще влезе в действие от догодина.

"Очакваният ефект ще е дългосрочно оптимизиране на административните разходи и повишаване на качеството на обслужване", казва кметът Николай Димитров. Модернизацията ще се реализира в изпълнение на общинските политики за електронно управление.