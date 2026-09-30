„Жълто-черното" семейство се събра пред Колежа в памет на Илиян Филипов (Снимки)

Футболисти, треньори и ръководството на клуба не успяха да скрият сълзите си

"Той съживи "Ботев", чуваше се сред хората

Точно в 19,12 часа пред Колежа започна бдението в памет на президента на „Ботев" Илиян Филипов, който беше убит малко след полунощ днес в пловдивския район "Западен". Часът е избран, защото клубът е създаден през 1912 г.

Стотици „жълто-черни" фенове се събраха пред стадиона, за да отдадат почит на човека, който през последните години бе сред най-свързаните с възраждането на клуба и изграждането на новия дом на „Ботев".

Още преди началото на бдението пред стадион "Христо Ботев" започнаха да се събират привърженици. На входа на сектор А бе поставен голям плакат със снимка на Филипов. Пред него феновете оставяха цветя и запалени свещи, а стадионът, който обичайно събира хиляди за футболни мачове, тази вечер бе изпълнен с тишина и скръб.

Сред дошлите да се поклонят бяха представители на ръководството на клуба, футболисти от мъжкия отбор, треньори и деца от детско-юношеската школа. Много от тях не успяха да скрият сълзите си.

Малките от школата стояха редом до своите треньори и по-големите футболисти, докато пред снимката на Филипов се трупаха цветя. Феновете запалиха и жълти димки и започнаха да пеят "Една любов, едно сърце".

"Лошо е, когато си отиде толкова добър човек. Мъчно ми е - той съживи "Ботев", чуваше се сред хората.

Малко по-рано "24 часа" първи съобщи, че в София има задържан за убийството на транспортния бос. По първоначална информация той е бивш служител в една от фирмите на Илиян Филипов. Той е 51-годишният Славчо Мегеров.