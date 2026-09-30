Само година след като губи сестра си, Божидар и семейството му чуват тежката диагноза лимфом

Майка му: „Не мога да загубя още едно дете, няма да го преживея!"
Божидар Петков получава диагноза рак на лимфните възли - IV стадий малко след абитуриентския си бал и година след голяма загуба в семейството му.
Божидар Петков е на 18 години от Монтана. Той е момче с добро възпитание и от малък тренира футбол, част е от детския отбор на Монтана. На 17 години Божидар губи своята сестра, която тогава е едва на 33.
Днес семейството му отново е изправено пред страх, болка и изпитание, през което никой родител не трябва да преминава.
„Аз не искам да загубя още едно дете, няма да мога да го преживея!", заявява майката на Божидар и моли за помощ.
Момчето има нужда от пари, за да продължи лечението си. Необходими са средства и за квартира в София, за да бъде постоянно близо до болницата, както и за храна и транспортни разходи.
Родителите му молят всеки, който има възможност, да помогне. Всяко дарение, независимо от размера му, е подкрепа за Божидар и неговото семейство.
Можете да помогнете чрез дарение:
IBAN: BG40STSA93000032900315
Банка: Банка ДСК
Титуляр: Божидар Сергеев Петков