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Само година след като губи сестра си, Божидар и семейството му чуват тежката диагноза лимфом

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СНИМКА: ФЕЙСБУК

Майка му: „Не мога да загубя още едно дете, няма да го преживея!"

Божидар Петков получава диагноза рак на лимфните възли - IV стадий малко след абитуриентския си бал и година след голяма загуба в семейството му.

Божидар Петков е на 18 години от Монтана. Той е момче с добро възпитание и от малък тренира футбол, част е от детския отбор на Монтана. На 17 години Божидар губи своята сестра, която тогава е едва на 33.

Днес семейството му отново е изправено пред страх, болка и изпитание, през което никой родител не трябва да преминава. 

„Аз не искам да загубя още едно дете, няма да мога да го преживея!", заявява майката на Божидар и моли за помощ. 

Момчето има нужда от пари, за да продължи лечението си. Необходими са средства и за квартира в София, за да бъде постоянно близо до болницата, както и за храна и транспортни разходи.

Родителите му молят всеки, който има възможност, да помогне. Всяко дарение, независимо от размера му, е подкрепа за Божидар и неговото семейство.

Можете да помогнете чрез дарение: 

IBAN: BG40STSA93000032900315

Банка: Банка ДСК

Титуляр: Божидар Сергеев Петков

СНИМКА: ФЕЙСБУК

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