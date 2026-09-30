Софийският районен съд и СГП проверяват избухливия съдия Бояджиев, който крещи “безсрамник” на 101-годишния си дядо, забрани му обяд (Обзор)

Две проверки на съдията Боян Бояджиев започнаха успоредно Софийският районен съд (СРС) и Софийската градска прокуратура. До тях се стигна, след като във вторник в социалните мрежи се появи клип, на който магистратът крещи и обижда своя 101-годишен дядо. Поведението на съдия Бояджиев възмути десетки хора, които не само изпратили гневни съобщения на служебните имейли на СГС и СРС, но и загрели телефоните на двете институции.

След като видели клипа, от Софийската градска прокуратура, която единствено може да проверява и разследва магистрати, се самосезирали. Наблюдаващ прокурор щял да изясни ситуацията и да прецени дали има достатъчно доказателства за образуване на досъдебно производство.

На клипа се чува как младият мъж хвърля посуда и крещи на дядо си: “Няма да обядваш повече, никакъв обяд! Видя ли те на обяд, изхвърлям всичко през балкона. Като ми се правиш на ударен, правиш се на неразбрал, безсрамник.

Трябва с шамари да

те изкарвам оттук”. Назовава и името на дядо си - Белчо Бояджиев, за да чуел “целият квартал какъв е безсрамник”. После от крясъците му се разбира, че щял да каже на майка си да не купува нищо за обяд на пенсионера. “Без супи, само кекс.”

На финала на клипа се вижда как дядото излиза на балкона, държейки филии с хляб. А магистратът го следва и хока, че е прострял “смрадливата си кърпа, а не си я държи в огромната стая”.

Грозната сцена се разиграва в жилището на столетника на ул. “Юрий Венелин” в центъра на София. Близки на семейството разказаха, че възрастният мъж успял да купи жилището, след като навремето 6 г. работил в Либия като геодезист.

От сайта на Съюза на геодезистите става ясно, че миналата година инж. Бояджиев, роден на 18 януари 1925 г. в Пловдив, е навършил век и неговите колеги го почели. 23 г. работил в Главно управление по геодезия, картография и кадастър. Автор на повече от 70 публикации, участвал в разработването на 4 научни теми. След пенсионирането си в продължение на 15 г. бил хоноруван преподавател в катедра “Геодезия” в УАСГ.

Внукът

Боян Бояджиев, който явно е кръстен на дядо си, е съдия в Гражданското отделение на Софийския раойнен съд

от началото на юли т.г. Преди това е бил младши съдия в Софийския градски съд. Негови колеги го описаха като лесно избухлив.

Шефът на Софийския районен съд Александър Ангелов е разпоредил вътрешна проверка, а председателят на градския, съдия Руси Алексиев, който е по-висшестоящ, попита какви действия са предприети спрямо Бояджиев.

Освен това магистрати припомниха, че съдиите имат етичен кодекс, където е записано, че поведението им “в обществото трябва да се основава на добри обноски и добро държание. В обществените и служебни контакти, както и в личния си живот съдията трябва да бъде учтив и любезен. Да се отнася с уважение към хората, като зачита техните права и свободи. И да се държи по начин, който съответства на достойнството на съдийската професия.

