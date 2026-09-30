Руското посолство: Загрижени сме от реставрацията на паметника на Шипка

Руското посолство в София изпрати официална нота до Министерството на външните работи (МВнР) във връзка с реставрацията на Паметника на свободата на връх Шипка.

За реставрацията бяха отпуснати над 3 млн. евро, но според критиците тя ще наруши автентичния вид на паметника. Ето какво пишат от руското посолство:

"Във връзка със запитвания от граждани и медии относно реставрацията на Паметника на свободата на Шипка, увековечаващ освобождението на България в резултат на Руско-турската война от 1877-1878 г., ви информираме за следното.

Споделяме загрижеността на руската и българската общественост относно запазването на историческата истина за Освободителната война и оригиналния вид на паметника на Шипка, който е важен символ както за Русия, така и за България. Същевременно разчитаме, че компетентните български органи, в съответствие с публичните си изявления и обещания, ще осигурят внимателното и деликатното възстановяване на този паметник, нуждаещ се от цялостен ремонт, и че актуализираната експозиция напълно ще отразява неизкривената истина за събитията от 1877-1878 г.

От наша страна, въз основа на член 14 от Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Руската Федерация и Република България от 4 август 1992 г., изпратихме съответна нота до МВнР на България, в която подчертахме актуалността на двустранните договорености за опазване на историческото наследство на двете страни."