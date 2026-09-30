Министър Демерджиев бе адвокат на убития пловдивски бизнесмен, уважаван от политици от целия спектър

Вътрешният министър Иван Демерджиев е бил адвокат на Илиян Филипов. Двамата се появиха и публично през 2025 г., когато Филипов беше разпитван заради изчезналите охранители от склада с кокаина.

След като беше правосъден и вътрешен министър в два служебни кабинета, Демерджиев се беше върнал към професията си на адвокат в Пловдив.

В сряда той трябваше да бъде изслушан в парламента за мантинелите по искане на ДПС, но депутатите го отложиха за четвъртък заради убийството.

Иван Демерджиев беше активен в медиите и покрай случай с опит за осуетяване от ГДБОП на ареста на контрабандисти на цигари. Случаят се свързваше с Иван Петлешков, а местни шефове и зам.-директорът на ГДБОП бяха отстранени от постовете си. Тогава Демерджиев защитаваше полицаите на терен, които следяха контрабандистите и ги арестуваха въпреки нарежданията от началниците си, а след това срещу тях започнаха дисциплинарни производства.

В публични постове във фейсбук Илиян Филипов е посочвал, че в други случаи са били арестувани служители от дискотека на Петлешков за контрабандни цигари. Бившият собственикът на "Трафик сот" отрече обвиненията и след убийството на Филипов в сряда обяви, че е спечелил дело срещу него за клевета в Районния съд в Пловдив.

Филипов е уважаван и търсен от политици от целия политически спектър още от времето на управлението на Симеон Сакскобургготски. По линия на футбола бе и близостта му с Бойко Борисов. Преди 5 г. кабинетът на ГЕРБ отпусна 25 милиона лв. за ремонта на стадион "Христо Ботев", а за изпълнител беше избрана строителна компания в холдинга на ПИМК. Двамата са се появявали и на публични събития. В Пловдив Филипов има отлични отношения и с новите управляващи от "Прогресивна България". Той не се притесняваше да присъства на публични събития нито на ГЕРБ, нито на партията на Румен Радев.

Собственикът на ПИМК дойде през март 2026 г. на среща на пловдивския бизнес с кандидатдепутатите от новата партия в града.