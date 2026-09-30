ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефката на ЕЦБ Кристин Лагард обмисля да се оттегл...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23653578 www.24chasa.bg

Намериха неточности в обвинението за взет от полицаите от Пловдив Грую и Георги подкуп от луканки

24 часа Пловдив онлайн

1840
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Поискали си продукти за новогодишната трапеза от шофьор без "Гражданска отговорност"

Пловдивският окръжен съд откри неточности и противоречия в обвинителния акт срещу полицаите Грую Григоров и Георги Матански, задържани на 28 декември 2023 г. за взет подкуп от луканки, кебапчета и прочие храни за новогодишната трапеза. Това се случи на разпоредителното заседание на делото и съставът постанови прокуратурата да отстрани констатираните недостатъци. Определението за това обаче подлежи на обжалване пред апелативните магистрати.

Григоров и Матански са с обвинение в получаване на облаги при злоупотреба със служебно положение и за съставяне на документи с неверни данни.

Подробности за случилото се излязоха от делото, с което Матански оспори уволнението си от МВР. Според данните от вътрешната проверка в полицията във въпросния декемврийски ден двамата спрели за проверка водач на мерцедес в близост до магазин "Кауфланд" на бул. „Цариградско шосе". Установили, че той не разполага със задължителната застраховка "Гражданска отговорност", и му предложили да им купи от хипермаркета хранителни продукти, срещу което да не бъде санкциониран. Дали му указания да вземе „луканка, кашкавал, на всеки по една бучка сирене, баклава, яйца, кисели млека, кроасани, тарелки с кюфтета, с кебапчета и с карначета". Шофьорът го послушал и след малко се върнал с пълни торби с продукти за по 122 лв. за всеки от униформените. 

Те бяха задържани, изкараха по 72 часа в ареста и бяха освободени срещу парични гаранции. 

Георги Матански е готов да сключи споразумение с прокуратурата, но Грую Григоров иска да се разпитват свидетели. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

България днес

Водещи новини

2 милиарда повече за България от ЕС, забрана на социалните мрежи за деца до 13 г. и контрол на незаконното оръжие в Европа