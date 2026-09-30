Намериха неточности в обвинението за взет от полицаите от Пловдив Грую и Георги подкуп от луканки

Поискали си продукти за новогодишната трапеза от шофьор без "Гражданска отговорност"

Пловдивският окръжен съд откри неточности и противоречия в обвинителния акт срещу полицаите Грую Григоров и Георги Матански, задържани на 28 декември 2023 г. за взет подкуп от луканки, кебапчета и прочие храни за новогодишната трапеза. Това се случи на разпоредителното заседание на делото и съставът постанови прокуратурата да отстрани констатираните недостатъци. Определението за това обаче подлежи на обжалване пред апелативните магистрати.

Григоров и Матански са с обвинение в получаване на облаги при злоупотреба със служебно положение и за съставяне на документи с неверни данни.

Подробности за случилото се излязоха от делото, с което Матански оспори уволнението си от МВР. Според данните от вътрешната проверка в полицията във въпросния декемврийски ден двамата спрели за проверка водач на мерцедес в близост до магазин "Кауфланд" на бул. „Цариградско шосе". Установили, че той не разполага със задължителната застраховка "Гражданска отговорност", и му предложили да им купи от хипермаркета хранителни продукти, срещу което да не бъде санкциониран. Дали му указания да вземе „луканка, кашкавал, на всеки по една бучка сирене, баклава, яйца, кисели млека, кроасани, тарелки с кюфтета, с кебапчета и с карначета". Шофьорът го послушал и след малко се върнал с пълни торби с продукти за по 122 лв. за всеки от униформените.

Те бяха задържани, изкараха по 72 часа в ареста и бяха освободени срещу парични гаранции.

Георги Матански е готов да сключи споразумение с прокуратурата, но Грую Григоров иска да се разпитват свидетели.