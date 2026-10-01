Последният спор на убития Илиян Филипов бе с Венци Стефанов

Бе благодетел на "Ботев" и опонент на БФС

Илиян Филипов - застреляният сряда рано сутринта в Пловдив бизнесмен, има сериозен път във футбола. Като до смъртта си от два куршума той имаше и сериозен дял в няколко големи разправии в този спорт.

Филипов влиза сериозно във футбола първоначално като строител на стадион “Христо Ботев” (“Колежа”), а впоследствие става основен финансов благодетел и собственик на “Ботев” (Пловдив).

Спасяването на “Ботев” (Пловдив): През лятото на 2025 г., когато собственикът Антон Зингаревич е изгонен за 10 г. от България, а клубът изпада в тежка финансова криза и е заплашен от изхвърляне в долните дивизии, Филипов официално поема контрола и финансирането.

Покриване на огромни дългове: При влизането си той се ангажира да изплати натрупани дългове в размер на близо 7 млн. лева. Седмици преди смъртта си обявява, че задълженията са почти изцяло изчистени и в клуба е въведена строга финансова дисциплина. През август 2026 г. той застава и като председател на Съвета на директорите.

Трансферни и клубни битки: Като ръководител Филипов се отличава с буен нрав и безкомпромисност. Води публични войни за футболисти – най-ярката от които е с “Левски” заради трансфера на Армстронг Око-Флекс. През януари 2026 г. нападателят предпочете да облече синята фланелка, като от “Левски” заявиха, че са платили откупната му клауза в размер на 300 000 евро.

Тогава бизнесменът бе категоричен, че всъщност става въпрос за нарушаване на трансферната политика. Филипов бе сред най-гласовитите критици на управлението на футбола в България, като често използваше изключително остър език. Венци Стефанов Снимка: Lap.bg

Скандалът с БФС около “Колежа” (2023 г.): Преди да стане собственик на “Ботев”, Филипов влиза в тежък конфликт с Българския футболен съюз. Когато централата (тогава под ръководството на Борислав Михайлов) настоява националният отбор да играе срещу Унгария в Пловдив, Филипов категорично отказва да предостави съоръжението - било в строеж и имало риск за хората.

Обвинения в изнудване и некадърност: След като БФС се опитва да прехвърли вината за международния скандал върху него и община Пловдив, Филипов публично избухва. Той заявява, че от БФС са го заплашвали да отнемат лицензите на стадионите на “Ботев” и “Локомотив”. В официална позиция той нарича тогавашните ръководители на БФС “нагли некадърници”, които не правят нищо за развитието на футбола, а само вредят на клубовете.

Остри позиции и през 2026 г.: И след промените във футболния съюз Филипов не спира да реагира остро на решенията на Изпълнителния комитет на БФС, когато смята, че те ощетяват клубовете или показват липса на визия за българския спорт.

Отношение към държавата и общината: Въпреки че работи в партньорство с община Пловдив за довършването на стадиона, той многократно изразява недоволство, че тежестта по издръжката на спорта и инфраструктурата пада изцяло върху частните инвеститори, а институциите по-скоро създават административни пречки, отколкото да помагат.

Спор с Венци Стефанов: Дни преди убийството в интернет и чрез различни медии Илиян Филипов влезе в размяна на реплики с президента на “Славия” Венцеслав Стефанов.

Двамата не бяха съгласни за повиквателните в националния отбор. Стефанов заяви, че не разбира защо Кристиан Балов (бивш футболист на “Славия” не е повикан за сметка на Асен Чандъров от “Ботев” (Пловдив). В типичния си стил той ги нарече съответно Лондон и Лом.

“Г-н Стефанов сравнил Чандъров и Балов с Лом и Лондон. Не знам защо, но имам чувството, че той доста по-добре познава Лом, отколкото Лондон”, отговори Филипов.

Това бе и последната му публикация в социалните мрежи, преди да бъде убит в ранните часове на 30 септември.

Миналата година Венци Стефанов и Илиян Филипов имаха и друга, много по-сериозна разправия. Тя започна преди мач на "Славия" и "Ботев", когато Стефано обвини Филипов, че е пратил хора при футболиста на белите Лазар Марин, за да уреждат изхода на срещата. Финално Филипов заведе дело срещу президента на "Славия" за клевета, а мачът завърши наравно.