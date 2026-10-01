106 пожара са потушени за изминалото денонощие, има един пострадал

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Общо 106 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие, а един човек е пострадал.

Информацията е на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР.

Противопожарните екипи са реагирали на 149 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които осем в жилищни сгради, един в транспортни средства, един в селското стопанство и един в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 92 пожара, от които 53 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища, 29 в отпадъци и три в готварски уреди и комини.

Извършени са 40 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи с транспортни средства. Имало е и три лъжливи повиквания.