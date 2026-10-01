От днес над 500 хил. души ще получат помощ от 50 евро заради скъпите горива

От днес започва изплащането на еднократна помощ от 50 евро, която държавата отпуска заради покачващите се цени на горивата и храните. Ще я получат над 500 хил. души и семейства с доходи под линията на бедност - 390,3 евро. Помощите ще се изплащат от Агенцията за социално подпомагане.

50 евро ще има и за деца и младежи до 21 г. без родителска грижа, които напускат резидентна социална услуга; хора, получаващи целева помощ за отопление; семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания; деца сираци, които получават семейни помощи; деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, както и военноинвалиди и военнопострадали, които получават социална подкрепа.

Хората, които имат право на компенсацията, няма да подават нови заявления. Изплащането ще се прави служебно от дирекциите "Социално подпомагане". Средствата ще бъдат превеждани по лична платежна сметка или ще се изплащат в брой чрез лицензиран пощенски оператор.

Ако едно подпомагано лице попада в повече от една от определените групи, компенсацията ще се предоставя само веднъж, независимо от броя на основанията.

През ноември около 520 хил. бедни ще получат още по 50 евро бонус за Коледа. За първи път освен за пенсионери добавка за празника ще има и за всички уязвими групи. Това ще струва около 30 млн. евро. Коледни добавки ще има за всички, които получават социално подпомагане.

От днес влиза в сила и другата мярка на Министерския съвет - до края на годината се премахва акцизът върху пропан-бутана и природния газ.