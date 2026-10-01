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Бившият кмет на Пловдив: Последно се видяхме с Илиян на стадион „Ботев“, не беше притеснен

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кадър: БНТ

Този човек не го познавам и не съм го виждал, не съм го срещал в града. Това каза по БНТ бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров по повод на задържаният за убийството на Илиян Филипов.

"Последно се видяхме с Илиян на стадион „Ботев". Беше в много добро настроение, нищо не подсказваше, че ще има такъв край. Три дни след мача с националния отбор знаете какво се случи. Никога не ми е споделял дали е имал проблеми, не ми е споделял за заплахи и никога не е ходил с охрана - винаги е ходил сам, сам си караше колата. Много пъти сме се виждали, срещите са били положителни. Недопустимо е в днешно време да бъде отнет човешки живот, и то по този начин. Нямам обяснение. Нищо не ми подсказваше, че Илиян е притеснен при последната ни среща", допълни той.

Сигнал за убийството на Илиян Филипов е подаден около 1 часа на 30 септември. 

Заподозрян за случая е мъж 51 години.  Той бе задържан при  зрелищен арест в София. Мъжът се казва Славчо Мегеров и е криминално проявен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

кадър: БНТ

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