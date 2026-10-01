Час преди да го убият Илиян Филипов гледал националния отбор в Пловдив

Час преди да го убият пловдивският бизнесмен гледал мача националния отбор по футбол срещу Естония, който беше на стадиона на "Ботев" в Пловдив. Бил разочарован от играта, но се пошегувал, че тревата е добре.

Това разказа Станислав Генчев - старши треньор на "Ботев" пред bTV. Обясни, че всички в клуба приемат тежко случилото се. Някои от чужденците в отбора са много изплашени, тъй като живеят близо до мястото, където е убит Филипов.

Генчев последно бил с Филипов във вторник. Били в офис на клуба между 14 и 16 часа, вечерта заедно гледали мача на националния отбор от 21 до 23,45 часа. С тях имало и трети човек. Бил разочарован от представянето на българския тим, но се пошегувал, че поне настилката е хубава. Бил е убит малко след това.

"Беше в обичайното си настроение, интересуваше се от отбора, какво да подобрим, нищо необичайно", разказа Генчев. Той не познава арестувания за убийството Славчо Мегетов и досега не е чувал за него

Това е тежък удар върху транспортния бизнес. Познавам Илиян от повече от 20 години и видях как израстна империята му. Вчера четох как хора, които не го познават, се упражняваха с калните си обувки и мръсните си души, включително и политици, каза Йордан Арабаджиев - изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи.

Докато още имаше 200-250 камиона, знаеше номерата на всеки, кой шофьор го кара и къде отива. Работеше по 14-16 часа на ден, това не се постига, защото някой ти е сложил чадър, а с работа. Да возиш световни марки. Това значи, че ти си надежден партньор, че скъпи стоки за милиони долари ще стигнат когато и където трябва в състоянието, в което са натоварени. Той беше визионер, каза още Арабаджиев.

Няма как да возиш с тези компании, ако има такива съмнения (б.а - за наркотици). Мислите ли, че бизнесът в Пловдив ще избере за председател някой с лоша репутация? Той беше лидер, водач, работеше за кауза, продължи той.

Безспорно, когато имаш една от най-успешните транспортни компании в Европа, си създаваш неприятели или врагове. Сигурно голяма част от конкуренцията му на високо ниво не го е харесвала. Дали се е притеснявал? Не. Той ходеше без охрана. Кой човек с незаконен бизнес ще се разхожда спокойно? Той ходеше няколко пъти в седмицата да кара колело в гората, можеха там да го приключат. Нямам информация за лични конфликти, а познавам и семейството му, каза още Арабаджиев.

Той не познава арестувания мъж. Обясни, че познава само "сериозните му съдружници", с Филипов ще запомни като лидер, визионер и човек с голямо сърце.