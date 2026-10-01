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Чаушев вече не е зам.-кмет по транспорта в София, Васил Терзиев временно поема ресора

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Виктор Чаушев СНИМКА: Георги Палейков

До назначаването му направление „Транспорт и градска мобилност" ще бъде поето временно от кмета Васил Терзиев

Кметът на София Васил Терзиев ще назначи нов заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност". Терзиев благодари на Виктор Чаушев за работата му като заместник-кмет и обяви, че до назначаването на негов наследник лично ще поеме ръководството на ресора.

Временното поемане на направлението е свързано и с ангажимента на Терзиев към изпълнението на голямата инвестиционна програма на София. Както кметът обяви по-рано днес, фокусът в следващия етап е върху ускореното придвижване и изпълнение на подготвените проекти. Значителна част от инвестициите са пряко свързани с транспорта – от обновяването на подвижния състав и релсовата инфраструктура до големи градски проекти, които изискват обща работа между транспорта и строителството.

Виктор Чаушев СНИМКА: Георги Палейков
Виктор Чаушев СНИМКА: Георги Палейков
Виктор Чаушев СНИМКА: Георги Палейков

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