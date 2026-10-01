Сметната палата: Четири кандидат-президентски двойки са получили близо 388 хил. евро дарения

Сметната палата напомня, че всяка новопостъпила информация трябва да се изпраща в 7-дневен срок

Общо 387 891,50 евро са дарените от физически лица и предоставените от кандидати и членове на инициативни комитети средства до 17 часа на 30 септември, показва информацията от Единния регистър по Изборния кодекс на Сметната палата (ЕРИК). Дарените и предоставени средства са за четири от общо 27 кандидат-президентски двойки, регистриране за участие в изборите.

До 30 септември 2026 г. (до 5 дни след откриване на кампанията според Изборния кодекс), партиите и инициативните комитети трябваше да изпратят на Сметната палата първоначалната информация за публикуване в ЕРИК с данни за дарителите, вида и размера или стойността на направените дарения, данни за кандидатите и за членовете на инициативните комитети, предоставили средства, размера на средствата, декларации за произхода на дарените и предоставени средства, както и наименованията на социологическите, рекламните и ПР агенции, с които участниците работят. Чрез Единния регистър по Изборния кодекс Сметната палата осигурява публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания.

Даренията от физически лица възлизат на общо 201 000 евро. Те са направени за два инициативни комитета - ИК-Илияна Йотова и Кирил Вълчев, и ИК-Андрей Гюров и Георги Кандев. Даренията досега са само парични. Най-голямото от тях е в размер на 100 000 евро за Инициативен комитет - Андрей Гюров и Георги Кандев, който има общо 163 600 евро от 19 дарения. За Инициативен комитет-Илияна Йотова и Кирил Вълчев, са направени 48 дарения от физически лица за общо 37 400 евро, като най-голямото от тях е за 5000 евро.

Предоставените средства от кандидати и членове на инициативни комитети са общо 186 891,50 евро, като паричните средства са в размер на 16 893,50 евро, а непаричните средства – в размер на 169 998 евро. Такива средства са предоставили кандидатите и членовете само на два инициативни комитета: ИК - Румяна Ченалова и Георги Георгиев, и ИК - Иван Христанов и Стоянка Черкезова. Най-големият размер от предоставените парични средства от кандидати и членове на ИК е 15 000 евро (за ИК - Иван Христанов и Стоянка Черкезова), както и единственото непарично дарение е за същия инициативен комитет.

Сметната палата подчертава, че това не са окончателно направените дарения от физически лица и предоставени средства от кандидати и членове на инициативни комитети за кампанията. По време на цялата предизборна кампания партиите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок всяка новопостъпила информация за включване в ЕРИК.

Глоби

При нарушение на изискванията за подаване на информация в ЕРИК, на представляващите партията или инициативния комитет, се налага глоба от 1 533,88 до 5 112,92 евро.

При нарушение на общия размер на финансирането и на забраните, свързани с него, както и на изискването финансирането на приходите и разходите над 511,29 евро да е по банков път, на лицето или лицата по чл. 164 от ИК се налага глоба от 1 533,88 до 7 669,38 евро.

Ако не бъде деклариран произхода на дарените/предоставени средства, когато са над една минимална работна заплата, глобата е от 511,29 до 1 533,88 евро, а за повторно нарушение - от 1 533,88 до 5 112,92 евро.

В помощ на участниците в изборите

На интернет страницата на Сметната палата може да бъде намерена информационна брошура, съдържаща основна информация и всички срокове, важни за участниците в изборите по отношение на законовите им задължения:

https://www.bulnao.government.bg/bg/documents/17795/President_Elections_2026-l.pdf

На интернет страницата на Сметната палата могат да бъдат намерени и указания за подаване на информация, както и образците на декларации за дарени и предоставени средства.